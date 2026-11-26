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Mauricio Pochettino không hài lòng với trọng tài. Ảnh: Reuters.
Tâm điểm trong trận đấu là trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak, người từ chối bàn thắng của Amad Diallo trong hiệp hai vì bắt lỗi sai đối với Youri Tielemans ở pha bóng trước đó.
Do tiếng còi cất lên ngay trước lúc Diallo đưa bóng vào lưới, công nghệ VAR không thể can thiệp. Ngoài tình huống này, ông Marciniak còn cho Sporting CP hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở hiệp một và khước từ bàn thắng quyết định ở cuối trận của MU vì lỗi đẩy thủ môn Kaique Pereira.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, Pochettino phát biểu: "Mọi người đều biết những gì đã xảy ra thật không thể tin nổi. Thật khó hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra trên sân. Hiếm có trận nào một đội bị trừng phạt nhiều như vậy ở các tình huống then chốt".
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.