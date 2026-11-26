Trận hòa 2-2 của MU trên sân Sporting CP khiến huấn luyện viên Mauricio Pochettino lỡ chiến thắng đầu tay, đồng thời dấy lên tranh cãi về các quyết định của trọng tài.

Mauricio Pochettino không hài lòng với trọng tài. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm trong trận đấu là trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak, người từ chối bàn thắng của Amad Diallo trong hiệp hai vì bắt lỗi sai đối với Youri Tielemans ở pha bóng trước đó.

Do tiếng còi cất lên ngay trước lúc Diallo đưa bóng vào lưới, công nghệ VAR không thể can thiệp. Ngoài tình huống này, ông Marciniak còn cho Sporting CP hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở hiệp một và khước từ bàn thắng quyết định ở cuối trận của MU vì lỗi đẩy thủ môn Kaique Pereira.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Pochettino phát biểu: "Mọi người đều biết những gì đã xảy ra thật không thể tin nổi. Thật khó hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra trên sân. Hiếm có trận nào một đội bị trừng phạt nhiều như vậy ở các tình huống then chốt".

Dù chịu nhiều bất lợi, MU vẫn tiến gần chiến thắng sân khách đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2021 nhờ cú đúp hiệp hai của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, phút 80, thủ môn Senne Lammens làm rơi bóng từ một quả tạt ngay trước chân Luis Suarez, tạo điều kiện cho Sporting Lisbon gỡ hòa.

Lên tiếng bảo vệ học trò, nhà cầm quân 54 tuổi nói: "Lỗi thuộc về chúng tôi. Pha bóng đó không dễ với thủ môn và cậu ấy luôn cần đồng đội hỗ trợ. Chúng tôi chấp nhận thử thách và sẽ cải thiện những chi tiết nhỏ".

Trận hòa khiến MU xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng Champions League, tạm giữ suất dự play-off. Pochettino sẽ tiếp tục tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khi "Quỷ đỏ" tiếp đón Brentford tại Premier League vào ngày 28/11.

Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.