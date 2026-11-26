Trọng tài Hanna Hattab bị truất quyền điều hành giữa trận do bị nghi ngờ làm nhiệm vụ trong tình trạng thiếu tỉnh táo với loạt quyết định tranh cãi, đặc biệt là phạt nhầm thẻ.

Trận đấu giữa Al Jazira (UAE) và Gol Gohar (Iran) tại giải AFC Champions League Two hôm 25/11 chứng kiến sự cố hy hữu. Trọng tài chính người Syria, ông Hanna bị thay thế ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp vì bị nghi ngờ làm nhiệm vụ trong tình trạng say xỉn.

Trong hiệp một, vị "vua áo đen" này liên tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Đỉnh điểm của sự khó hiểu diễn ra ở phút 32. Sau tình huống cầu thủ Ali Asghar Ashouri bên phía Gol Gohar bị phạm lỗi ở khu vực giữa sân, trọng tài Hattab tỏ ra lưỡng lự khá lâu. Thay vì phạt cầu thủ trực tiếp va chạm, ông bất ngờ gọi thủ môn Ersin Destanoglu của Al Jazira lên và rút thẻ vàng cảnh cáo.

Quyết định này khiến thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đồng đội ngơ ngác. Qua ống kính truyền hình, trọng tài Hattab cũng bộc lộ dáng vẻ thiếu tỉnh táo, phản ứng chậm chạp.

Bên ngoài đường biên, HLV trưởng Mehdi Rahmati của Gol Gohar tỏ ra bức xúc. Ông hét lớn về phía trọng tài: "Ông ta say rượu rồi!".

Trước phản ứng dữ dội từ đội bóng Iran, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định thay thế tổ trọng tài điều hành trước khi hiệp hai bắt đầu.

Chia sẻ sau trận đấu, Giám đốc đội Gol Gohar, ông Heydar Afsari xác nhận sự việc: "Trọng tài bắt trận gặp Al Jazira không ở trong trạng thái bình thường. Ngay cả các cầu thủ đối phương cũng thừa nhận điều đó với chúng tôi".

Ông Afsari cho biết thêm ban lãnh đạo đội bóng lập tức báo cáo giám sát trận đấu và dọa sẽ bỏ thi đấu nếu tình hình không được giải quyết. "Cầu thủ mang áo số 77 của Al Jazira (Joao Milson) đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, trọng tài lại ghi tên thủ môn đội bạn vào sổ phạt", ông bức xúc nói.

Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra với trọng tài thay thế. Chung cuộc, Al Jazira giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Anderson Talisca. Hiện tại, AFC chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe hay án phạt dành cho trọng tài Hanna Hattab.