Bảy đội châu Á vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026, còn Việt Nam dừng bước với một điểm, phơi bày khoảng cách về chất lượng đào tạo.

U17 Việt Nam khép lại lần đầu dự World Cup với một điểm, ghi 5 bàn và nhận 8 bàn thua.

Vòng bảng U17 World Cup 2026 khép lại với 7 đại diện châu Á góp mặt ở vòng 32 đội, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan. Trong khi đó, Việt Nam và chủ nhà Qatar phải dừng bước.

Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng đội đi tiếp, mà còn nằm ở cách họ giành vé. Hàn Quốc toàn thắng, Nhật Bản vượt qua hai thất bại đầu tiên bằng chiến thắng 7-0 trước Honduras, còn Trung Quốc đánh bại Fiji 8-0 ở lượt cuối. Uzbekistan và Tajikistan cũng góp mặt ở vòng knock-out.

Việt Nam từng vô địch U17 Đông Nam Á 2026, vượt qua vòng bảng U17 châu Á để giành vé dự World Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ có một điểm sau ba trận tại Qatar, ghi 5 bàn và thủng lưới 8 lần.

Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi lớn hơn kết quả của một giải đấu: Tại sao nhiều nền bóng đá châu Á có thể tạo ra những cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ thế giới, trong khi Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi bước ra sân chơi lớn?

Nhật Bản, Hàn Quốc có nền tảng từ hệ thống đào tạo

U17 Hàn Quốc là một trong những đội gây ấn tượng tại giải năm nay. Họ toàn thắng ba trận trước Uganda, New Caledonia và Ecuador, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Thành tích này phản ánh sự ổn định trong tổ chức lối chơi, khả năng kiểm soát trận đấu và chất lượng nhân sự.

U17 Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Đáng chú ý, 19 trong 21 cầu thủ Hàn Quốc dự giải thuộc các đội trẻ của những CLB chuyên nghiệp. Từ năm 2008, K.League đã yêu cầu các CLB phát triển hệ thống đào tạo trẻ. Đến năm 2026, 27 CLB thuộc hai hạng đấu cao nhất đều có các đội U12, U15 và U18, dù một số trường hợp được gia hạn thời gian hoàn thiện.

Mô hình này tạo ra lộ trình phát triển tương đối rõ ràng, giúp cầu thủ trẻ được đào tạo và thi đấu thường xuyên trong môi trường chuyên nghiệp.

Nhật Bản cũng xây dựng hệ thống phát triển cầu thủ dựa trên sự kết nối giữa đội tuyển quốc gia, các học viện và mạng lưới đào tạo địa phương. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) có 42 HLV phụ trách tại 47 liên đoàn bóng đá cấp tỉnh, qua đó mở rộng khả năng phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

Một điểm đáng chú ý khác là Nhật Bản có chương trình hỗ trợ riêng cho những cầu thủ sinh vào cuối năm, nhằm hạn chế bất lợi do chênh lệch tuổi sinh học trong quá trình tuyển chọn. Những cầu thủ tiềm năng được theo dõi và phát triển thông qua các đợt tập huấn tập trung.

Thành công của Nhật Bản vì thế không chỉ đến từ một thế hệ cầu thủ xuất sắc, mà còn là kết quả của hệ thống phát hiện, đào tạo và đánh giá được duy trì lâu dài.

Trung Quốc cũng tạo dấu ấn bằng chiến thắng 8-0 trước Fiji, trong khi Nhật Bản thắng Honduras 7-0 sau hai thất bại liên tiếp. Những kết quả này cho thấy khả năng phản ứng và tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định của hai đội. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một trận thắng đậm để đánh giá toàn bộ chất lượng đào tạo của họ.

U17 Nhật Bản giành vé vào vòng 32 đội sau chiến thắng 7-0 trước Honduras.

Việc Uzbekistan và Tajikistan cùng vượt qua vòng bảng cũng cho thấy bóng đá trẻ châu Á đang mở rộng sức cạnh tranh. Những đại diện Trung Á không còn đứng ngoài cuộc chơi ở cấp độ thế giới.

Việt Nam cần nhiều hơn những thế hệ tài năng

U17 Việt Nam không thiếu những tín hiệu tích cực. Trước khi đến Qatar, đội vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại châu Á để giành quyền dự World Cup. Tại giải đấu, các học trò của HLV Cristiano Roland ghi 5 bàn sau ba trận, trong đó có trận hòa New Zealand 3-3 giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, kết quả một điểm và 8 bàn thua cho thấy đội bóng vẫn chưa duy trì được sự ổn định cần thiết. Trận thua Bỉ 2-3 cho thấy khả năng tạo ra cơ hội, nhưng thất bại 0-2 trước Mali bộc lộ những khó khăn khi phải đối đầu đối thủ có ưu thế về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Trận hòa New Zealand cũng cho thấy hàng phòng ngự chưa đủ chắc chắn để bảo vệ thành quả.

Vấn đề không nằm ở việc Việt Nam thiếu những cầu thủ có kỹ thuật hay tinh thần thi đấu tốt. Điều quan trọng là làm thế nào để các tài năng ấy được phát triển liên tục, thay vì chỉ tập trung cho một vài giải đấu ngắn hạn.

Nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể thấy vai trò của hệ thống CLB, học viện, giải đấu trẻ và chất lượng HLV. Cầu thủ cần được thi đấu thường xuyên với những đối thủ có trình độ tương đương hoặc cao hơn. Họ cũng phải được rèn luyện trong môi trường đòi hỏi tốc độ xử lý, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật ở cường độ cao.

Đây là những yếu tố Việt Nam cần cải thiện nếu muốn thu hẹp khoảng cách. Một thế hệ cầu thủ có triển vọng sẽ khó tiến xa nếu thiếu môi trường thi đấu đủ chất lượng và lộ trình phát triển sau khi rời các đội tuyển trẻ.

U17 Việt Nam trải qua kỳ World Cup đáng nhớ.

U17 World Cup cũng không thể là thước đo duy nhất để đánh giá cả một nền bóng đá. Một điểm tại Qatar không phủ nhận những tiến bộ của thế hệ cầu thủ hiện tại. Tuy nhiên, việc 7 đại diện châu Á đi tiếp, còn Việt Nam phải dừng bước, vẫn là sự khác biệt cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Việt Nam đã có mặt ở World Cup. Thử thách tiếp theo không chỉ là giành vé trở lại, mà phải xây dựng được những thế hệ đủ năng lực cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu lục.