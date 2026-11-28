Vòng 32 đội U17 World Cup 2026 xác định được 16 cặp đấu, nổi bật là cuộc đại chiến Nhật Bản - Hàn Quốc cùng loạt trận đấu hấp dẫn giữa các ứng viên vô địch.

Trung Quốc sẽ gặp đại diện châu Âu ở vòng 32 đội.

Rạng sáng 28/11, vòng bảng U17 World Cup 2026 tại Qatar chính thức khép lại. FIFA xác định đủ 32 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out, đồng thời công bố lịch thi đấu vòng 1/16 với 16 cặp đấu diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12.

Đáng chú ý nhất ở nhánh đấu đầu tiên là màn so tài giữa U17 Mexico và U17 Argentina. Trong khi đó, U17 Tây Ban Nha chạm trán Uzbekistan, Croatia đối đầu Uruguay và CH Ireland gặp Bờ Biển Ngà. Những cặp đấu còn lại gồm Mali gặp CH Dominica, Venezuela đụng độ Algeria, Hy Lạp so tài Ecuador và Australia đối đầu Senegal.

Tâm điểm của nhánh đấu còn lại là cuộc nội chiến châu Á giữa U17 Nhật Bản và U17 Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất vòng 32 đội. Hàn Quốc bước vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng cả ba trận, trong khi Nhật Bản tạo cú hích lớn bằng chiến thắng 7-0 trước Honduras.

Các cặp đấu vòng 32 đội.

Một ứng viên vô địch khác là U17 Brazil sẽ chạm trán Mozambique. Đội bóng Nam Mỹ toàn thắng cả ba trận vòng bảng và đang thể hiện sức mạnh đáng gờm. Trong khi đó, U17 Italy gặp Tajikistan, U17 Bỉ đối đầu Saudi Arabia còn U17 Pháp chạm trán Uganda.

Ba cặp đấu khác ở nhánh này gồm Ai Cập gặp Colombia, Serbia đối đầu Trung Quốc và Chile so tài Morocco. Đáng chú ý, Trung Quốc sẽ đối mặt thử thách lớn khi Serbia khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Uzbekistan cũng đứng trước nhiệm vụ khó khăn khi chạm trán Tây Ban Nha.

Xét về số lượng đại diện, châu Âu và châu Phi cùng đóng góp 8 đội tuyển ở vòng 32. Châu Á và Nam Mỹ có 7 đại diện mỗi khu vực, trong khi Bắc, Trung Mỹ và Caribe chỉ còn Mexico cùng CH Dominica.

Đáng tiếc, U17 Việt Nam không thể góp mặt ở vòng đấu này. Thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với 1 điểm, ghi 5 bàn và để thủng lưới 8 lần. Chủ nhà Qatar cũng phải dừng cuộc chơi.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

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