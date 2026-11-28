Với Roland, mục tiêu kế tiếp sẽ là đưa U17 Việt Nam trở lại World Cup trẻ vào năm sau. Giải đấu này hiện đã thay đổi thể thức, diễn ra mỗi năm một lần. Sự nghiệp của cá nhân HLV Roland ở Việt Nam cũng hứa hẹn rực rỡ hơn sau thành tựu vừa qua.