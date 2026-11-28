Tiền đạo người Brazil cho biết không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ HLV khi gia nhập Barcelona ở tuổi 18, đồng thời tiết lộ từng đến Tây Ban Nha trong tình trạng chấn thương.

Vitor Roque cho biết anh không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ HLV trong thời gian khoác áo Barcelona.

Roque lần đầu chia sẻ sâu hơn về những khó khăn trong quãng thời gian khoác áo Barcelona. Tiền đạo thuộc biên chế Palmeiras thừa nhận cảm thấy thiếu sự đồng hành từ ban huấn luyện, yếu tố khiến quá trình thích nghi tại đội bóng xứ Catalonia trở nên khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn với AS, chân sút 21 tuổi thẳng thắn nói: "Đôi khi, sự hỗ trợ từ HLV rất quan trọng. Khi đến Barcelona, tôi không nhận được điều đó. Họ hầu như không nói chuyện với tôi".

Roque gia nhập Barcelona vào tháng 1/2024, khi mới 18 tuổi, sau khi gây ấn tượng trong màu áo Athletico Paranaense. Anh từng được kỳ vọng trở thành phương án kế thừa Robert Lewandowski trên hàng công đội bóng.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra không như mong đợi. Tiền đạo Brazil gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu, đồng thời phải thích nghi với môi trường bóng đá mới giữa mùa giải.

Đến Barcelona với chấn thương chưa được xử lý

Một chi tiết đáng chú ý được Roque tiết lộ là anh đã gặp vấn đề ở dây chằng chày mác (syndesmosis) từ thời còn thi đấu tại Brazil. Theo tiền đạo này, lẽ ra anh cần phẫu thuật trước khi chuyển đến Barcelona.

"Tôi đến Barcelona với rất nhiều đau đớn. Tôi cố gắng điều trị bằng vật lý trị liệu, nỗ lực đạt trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng cuối cùng mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Tôi không thể thi đấu ở phong độ cao nhất", Roque kể lại.

Việc phải vừa điều trị chấn thương, vừa thích nghi với môi trường mới khiến cầu thủ trẻ gặp nhiều bất lợi. Anh cũng cho rằng các tài năng Nam Mỹ thường phải chịu áp lực quá lớn khi chuyển sang châu Âu.

Tiền đạo Brazil tiết lộ từng gia nhập Barca với chấn thương dây chằng chày mác chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Roque, nhiều người kỳ vọng cầu thủ trẻ lập tức thể hiện phong độ tốt nhất sau khi gia nhập những đội bóng lớn. Tuy nhiên, quá trình thích nghi cần thời gian, đặc biệt khi họ phải học ngôn ngữ mới và làm quen với văn hóa khác biệt.

Anh dẫn chứng những trường hợp như Endrick hay Franco Mastantuono để nhấn mạnh rằng các cầu thủ trẻ cần được kiên nhẫn và trao cơ hội phát triển.

Tìm lại niềm vui tại Palmeiras

Sau thời gian không thành công ở Barcelona, Roque lần lượt được cho Real Betis mượn trước khi trở lại Brazil khoác áo Palmeiras. Tại đội bóng này, tiền đạo sinh năm 2005 dần tìm lại sự tự tin và cảm giác chơi bóng.

Anh dành lời cảm ơn cho HLV Abel Ferreira, ban lãnh đạo và các đồng đội tại Palmeiras vì đã giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Roque thừa nhận vẫn còn chút tiếc nuối về những gì xảy ra tại Barcelona, nhưng không muốn giữ sự oán giận. "Tôi đã tha thứ cho những chuyện trong quá khứ. Bây giờ, tôi hạnh phúc tại Palmeiras. Tôi học được rằng dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn phải làm việc, nỗ lực và tận dụng mọi cơ hội được trao", anh chia sẻ.

Ở tuổi 21, Roque vẫn còn nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Trước mắt, anh hướng đến trận chung kết Copa Libertadores cùng Palmeiras, đồng thời nuôi hy vọng trở lại châu Âu và cạnh tranh một suất trong đội tuyển Brazil.

Câu chuyện của Roque cũng cho thấy việc chiêu mộ một tài năng trẻ với mức phí lớn không đồng nghĩa đội bóng sẽ lập tức khai thác được tiềm năng của cầu thủ. Barcelona từng đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo Brazil, nhưng quá trình hòa nhập thiếu thuận lợi cùng những vấn đề thể lực khiến thương vụ này không đạt kết quả như mong muốn.