Bảy HCV của Ánh Viên là thành tích đáng nể, nhưng sự nổi lên của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền mới mở ra câu chuyện quan trọng hơn về tương lai bơi Việt Nam.

Ánh Viên giành 7 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, gồm 3 huy chương cá nhân và 4 huy chương tiếp sức.

Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại đường đua xanh sau gần bốn năm rời xa đấu trường đỉnh cao và giành 7 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ở tuổi 30, cô vẫn đủ sức phá kỷ lục Đại hội và đánh bại nhiều đối thủ trẻ. Song, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở sự trở lại của một tượng đài, mà ở cuộc cạnh tranh đang hình thành giữa những thế hệ kình ngư Việt Nam.

Ánh Viên từng là trường hợp đặc biệt của thể thao nước nhà. Với 25 HCV SEA Games, hai HCĐ ASIAD và một HCV Olympic trẻ, cô duy trì vị thế hàng đầu trong nhiều năm. Thành tích của Ánh Viên không chỉ đến từ năng khiếu mà còn là kết quả của quá trình đầu tư, tập huấn và thi đấu quốc tế kéo dài.

Lần trở lại năm nay cho thấy nền tảng chuyên môn của cô vẫn rất tốt. Ở nội dung 200 m ngửa nữ, Ánh Viên đạt 2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018. Cô kết thúc giải với 7 HCV, gồm 3 huy chương cá nhân và 4 huy chương tiếp sức.

Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn vào những chiến thắng của Ánh Viên để đánh giá bức tranh bơi Việt Nam. Đại hội năm nay còn chứng kiến sự nổi bật của những gương mặt trẻ, đặc biệt là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền. Họ cho thấy bơi Việt Nam không thiếu tài năng, nhưng cần một kế hoạch đủ tốt để những tài năng ấy tiến xa hơn.

Mỹ Tiên và Thúy Hiền mở ra cuộc cạnh tranh mới

Chiến thắng của Võ Thị Mỹ Tiên trước Ánh Viên ở nội dung 200 m hỗn hợp nữ là một trong những kết quả đáng chú ý nhất giải đấu.

Kình ngư Tây Ninh về nhất với thành tích 2 phút 14 giây 38, nhanh hơn Ánh Viên (2 phút 16 giây 30). Mỹ Tiên phá kỷ lục Đại hội cũ tới 5,05 giây, đồng thời chấm dứt chuỗi ba kỳ liên tiếp Ánh Viên giành HCV nội dung này vào các năm 2014, 2018 và 2022.

Mỹ Tiên sau đó tiếp tục thể hiện sự ổn định ở nhiều nội dung khác. Cô kết thúc Đại hội với 9 HCV cá nhân, trở thành VĐV giành nhiều HCV cá nhân nhất môn bơi.

Võ Thị Mỹ Tiên giành 9 HCV cá nhân, trở thành VĐV nổi bật nhất môn bơi tại Đại hội.

Điểm đáng chú ý ở Mỹ Tiên không chỉ là số lượng huy chương. Cô có khả năng thi đấu ở nhiều cự ly và kiểu bơi, từ tự do, bướm, ếch đến hỗn hợp. Sự đa dạng ấy có giá trị với đội tuyển bởi một VĐV có thể cạnh tranh ở nhiều nội dung sẽ giúp ban huấn luyện có thêm phương án xây dựng đội hình.

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền, mới 17 tuổi, cũng giành 8 HCV cho đoàn Quân đội, gồm 4 huy chương cá nhân và 4 huy chương tiếp sức. Sự xuất hiện của Thúy Hiền cho thấy lớp VĐV trẻ không chỉ có một gương mặt nổi bật.

Đặt ba cái tên Ánh Viên, Mỹ Tiên và Thúy Hiền cạnh nhau, có thể thấy bơi Việt Nam đang sở hữu những VĐV thuộc các thế hệ khác nhau. Ánh Viên mang đến kinh nghiệm và đẳng cấp đã được kiểm chứng. Mỹ Tiên có khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung, còn Thúy Hiền là gương mặt trẻ đang trên đường hoàn thiện chuyên môn.

Đây là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định bơi Việt Nam đã giải được bài toán kế cận. Thành tích tại một kỳ Đại hội phản ánh khả năng cạnh tranh trong nước. Để biết các VĐV có thể tiến xa đến đâu, họ cần được thử sức thường xuyên trước những đối thủ mạnh ở châu lục và thế giới.

Bơi Việt Nam cần nhiều hơn những tấm HCV trong nước

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến nhiều thành tích đáng chú ý. Riêng môn bơi có 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia được thiết lập. Những con số này cho thấy chất lượng chuyên môn trong nước có sự cải thiện, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các đoàn.

Tuy nhiên, kỷ lục quốc gia không đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Khoảng cách giữa việc đứng đầu một giải đấu trong nước và giành huy chương tại ASIAD hay Olympic vẫn rất lớn.

Bơi là môn thể thao mà thành tích được đo bằng từng phần trăm giây. Một VĐV có thể vượt trội trong nước nhưng vẫn cần cải thiện đáng kể mới đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu châu Á.

Bởi vậy, điều bơi Việt Nam cần không phải chỉ là tìm thêm một Ánh Viên, mà phải xây dựng được hệ thống đào tạo có khả năng tạo ra nhiều VĐV giỏi liên tục.

Môn bơi tại Đại hội ghi nhận 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia được thiết lập.

Trước hết, các trung tâm huấn luyện cần có kế hoạch phát triển riêng cho từng nhóm tuổi và từng nội dung. Một VĐV trẻ giành nhiều huy chương ở tuổi 17 chưa chắc sẽ tiếp tục tiến bộ ở tuổi 20 nếu không có lộ trình phù hợp. Việc tăng cường thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, điều chỉnh giáo án và kiểm soát quá trình hồi phục đều phải được tính toán dài hạn.

Tiếp đó, đội tuyển cần tạo điều kiện để các VĐV trẻ thi đấu quốc tế thường xuyên. Những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao giúp họ hiểu rõ giới hạn của bản thân, học cách duy trì tốc độ và xử lý áp lực khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn. Đây là kinh nghiệm mà không một giải đấu trong nước nào có thể thay thế hoàn toàn.

Một vấn đề khác là chiều sâu lực lượng. Nếu đội tuyển chỉ có một hoặc hai VĐV đủ khả năng tranh huy chương, thành tích sẽ rất dễ bị ảnh hưởng khi những cá nhân ấy chấn thương hoặc sa sút phong độ. Bơi Việt Nam cần mở rộng số lượng VĐV có thể cạnh tranh ở nhiều nội dung, đặc biệt là những nội dung có tiềm năng giành huy chương quốc tế.

Ánh Viên từng trải qua quá trình đầu tư dài hạn để đạt đến đẳng cấp của mình. Những gì cô làm được là hình mẫu về sự kiên trì và tính chuyên nghiệp, nhưng không thể trở thành công thức áp dụng nguyên vẹn cho mọi VĐV trẻ. Mỗi người cần một lộ trình phát triển phù hợp với thể chất, sở trường và điều kiện tập luyện.

Sau khi giải nghệ năm 2022, Ánh Viên vẫn gắn bó với môn bơi thông qua hoạt động dạy bơi và phòng chống đuối nước. Kinh nghiệm của cô có thể tiếp tục được tận dụng trong việc hướng dẫn, chia sẻ và truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.

Sự trở lại của Ánh Viên vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn 7 tấm HCV. Cô cho thấy một VĐV lớn có thể duy trì tình yêu và sự gắn bó với môn thể thao của mình ngay cả khi đã rời đấu trường đỉnh cao. Nhưng chiến thắng của Mỹ Tiên và sự tiến bộ của Thúy Hiền mới là những tín hiệu cần được bơi Việt Nam đầu tư lâu dài.

Ánh Viên không cần trở lại để chứng minh mình vẫn là người giỏi nhất. Bơi Việt Nam cũng không cần mãi tìm một người giống cô. Điều quan trọng là sau thế hệ Ánh Viên, đội tuyển phải có đủ VĐV tài năng, môi trường huấn luyện tốt và cơ hội thi đấu quốc tế để tiếp tục cạnh tranh. Nếu làm được điều đó, những thành tích của cô mới thực sự trở thành nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới.