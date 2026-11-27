HLV Cristiano Roland muốn tất cả cùng nhau cải thiện thể chất cho cầu thủ Việt Nam sau khi tuyển U17 thua U17 Mali tối 26/11 ở bảng G FIFA World Cup 2026.

HLV Roland bộc bạch về vấn đề thể trạng, từ trước đến nay luôn là cơn đau đầu của bóng đá Việt Nam, sau thất bại của tuyển U17 trước U17 Mali. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

"Thể trạng là vấn đề mà chúng ta cần cùng nhau nhìn lại, không phải riêng cá nhân tôi. Vì đây là yếu tố tất cả sẽ nhìn vào bức tranh hiện tại của bóng đá Việt Nam. Tôi cũng mong bóng đá được đầu tư và quan tâm hơn", HLV Cristiano Roland chia sẻ ở khu vực phỏng vấn nhanh sân 9 Aspire Zone, Doha, Qatar sau trận đấu chia tay U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

"Rất nhiều yếu tố tác động đến thể chất. Quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Đặc biệt là cần quan tâm về dinh dưỡng", chiến lược gia sinh năm 1976 nói thêm. HLV Roland khẳng định màn trình diễn của các "Chiến binh sao vàng" ở sân chơi đẳng cấp thế giới là đáng tự hào và đáng được tuyên dương.

Theo nhà cầm quân người Brazil, đây chính là lứa cầu thủ tương lai của bóng đá Việt Nam và toàn đội đã vượt qua chính mình. HLV Roland cho rằng việc có những cảm xúc sau khi đã nỗ lực hết mình, nhưng không đạt kết quả như mong muốn, là điều bình thường và những cảm xúc này là động lực giúp các cầu thủ chinh phục các thành tựu khác trong tương lai.

Trước đó, ngay sau khi trận đấu kết thúc, ông tâm sự với các học trò: "Những gì các em thể hiện được là quá tuyệt vời. Nếu có sự cố gắng và khát khao, chúng ta sẽ đưa bóng đá Việt Nam đi xa hơn nữa. Các em là những người có khả năng. Các em đã chạy rất nhiều, đã kiểm soát bóng rất tốt và đã chơi theo cách khiến mọi người tự hào. Cảm ơn các em rất nhiều".

HLV Roland (tóc bạc) giãi bày tâm tư với toàn đội sau trận.

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đồng quan điểm với người thầy 50 tuổi: "Đội nào U17 Việt Nam gặp ở giải này cũng mạnh, nhưng U17 Mali là đối thủ khó khăn nhất. Họ có thể lực và kỹ thuật tốt. Họ di chuyển bóng nhanh với cường độ cao, làm khó chúng tôi. U17 Việt Nam thua U17 Mali về thể chất nhưng ngang ngửa về kỹ thuật và tinh thần. Toàn đội sẽ cố gắng cải thiện thể chất và kỹ thuật để giúp bóng đá Việt Nam phát triển tốt trong tương lai".

Khi phóng viên hỏi về lý do dẫn đến 2 bàn thua của U17 Việt Nam, Đăng Khoa trả lời rằng do vài khoảnh khắc mất tập trung.

Trong khi đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng chia sẻ về vấn đề thể chất. "U17 Mali mạnh nhất bảng. Điều em học được là mình cần tập luyện và thi đấu nhiều hơn để có thể lực sung mãn. Khi trở về, em sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để có thành tích tốt hơn ở các giải sau".

Cuối phần chia sẻ, HLV Roland cùng hai học trò khẳng định đã học hỏi được nhiều điều sau U17 World Cup 2026, tri ân người hâm mộ và thừa nhận rất tiếc khi không thể vượt qua vòng bảng. Sau ba trận, U17 Việt Nam có 1 trận hòa và 2 trận thua, ghi 5 bàn cũng như nhận 8 bàn thua rồi dừng bước vì nằm ngoài top 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp như mục tiêu ban đầu, thầy trò HLV Roland vẫn viết nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên ghi bàn trong lịch sử các kỳ World Cup 11 người của bóng đá Việt Nam.

Xếp hạng chung cuộc bảng G. Đồ họa: FIFA.