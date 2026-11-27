Ba trận ở vòng bảng World Cup cho thấy U17 Việt Nam đủ sức gây khó cho đối thủ, nhưng vẫn cần học cách giữ thế trận khi đang dẫn hoặc vừa gỡ hòa.

U17 Việt Nam ghi 5 bàn và giành một điểm sau ba trận vòng bảng World Cup.

Phút 38 trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam vẫn dẫn 1-0. Đến phút 42, các cầu thủ áo đỏ đã phải nghĩ cách tìm bàn gỡ. Giữa hai thời điểm ấy chỉ có bốn phút, ngắn hơn nhiều so với hơn nửa giờ thầy trò HLV Cristiano Roland buộc đối thủ phải đuổi theo mình.

Tình thế tương tự lặp lại trước New Zealand. Hai lần Việt Nam gỡ hòa khi trận đấu còn đủ thời gian để nghĩ đến chiến thắng. Lần đầu, tỷ số hòa kéo dài khoảng bốn phút. Lần sau, Đại Nhân cùng đồng đội có tám phút trước khi đối thủ lại vượt lên.

Tính theo phút ghi bàn và bỏ qua thời gian bù giờ, Việt Nam có khoảng 130 phút hòa hoặc dẫn bàn, gần một nửa thời gian thi đấu chính thức ở bảng G. Nghĩa là ngoài những bàn thắng và những cuộc rượt đuổi đáng nhớ, các học trò của ông Roland còn trải qua khá nhiều thời gian được quyền lựa chọn cách chơi. Đáng bàn nhất là họ đã làm gì khi tỷ số còn thuận lợi, và vì sao có lúc lợi thế ấy mất đi nhanh đến vậy.

Bốn phút sau bàn gỡ

Ở trận ra quân, pha đánh gót của Sỹ Bách từ một quả phạt góc đem lại cho Việt Nam điều bất cứ đội cửa dưới nào cũng mong muốn. Ngay từ phút thứ tư, Bỉ phải dâng lên tìm bàn. Việt Nam có thể lùi đội hình, chờ đối thủ để lộ khoảng trống mà chưa phải lo thời gian trôi đi.

Bỉ mất 34 phút mới tìm được bàn gỡ. Với Việt Nam, tỷ số 1-1 ở phút 38 vẫn là kết quả có lợi. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ nghỉ, khi ông Roland có thể trao đổi với các học trò về cách đối phó với những pha lên bóng của đối thủ. Nhưng trước khi Việt Nam kịp đưa trận đấu đến quãng nghỉ ấy, Kiyan Achahbar kết thúc một pha phối hợp tốc độ, đưa Bỉ dẫn 2-1.

Bốn phút ấy làm thay đổi cả phần việc của Việt Nam trong hiệp hai. Khi tỷ số còn hòa, một tiền vệ có thể chuyền về để cả đội chỉnh lại cự ly. Khi đã bị dẫn, cũng cầu thủ ấy phải cân nhắc liệu cơ hội đưa bóng lên cho tiền đạo có trôi qua nếu mình chậm một nhịp. Bỉ bắt đầu hiệp hai với sự thảnh thơi mà Việt Nam từng có suốt phần lớn hiệp đầu.

Trước Bỉ, U17 Việt Nam giữ lợi thế dẫn bàn hơn nửa giờ nhưng để đối thủ lật ngược thế trận ngay trong hiệp một.

Trước New Zealand, đến lượt Việt Nam được hưởng niềm hứng khởi của đội vừa gỡ hòa. Nguyễn Lực đá phạt quân bình tỷ số 1-1 ở phút 49. Đến phút 58, khi đội nhà một lần nữa bị dẫn, anh chuyền bóng ra sau hàng thủ cho Đại Nhân thoát xuống gỡ 2-2. Hai bàn cách nhau chín phút, một đến từ tình huống cố định, một từ pha phối hợp mà người chuyền và người chạy hiểu ý nhau.

Đáng tiếc nhất là quãng sau bàn của Đại Nhân. Pha bóng vừa rồi cho hàng thủ New Zealand một lý do để dè chừng mỗi khi dâng cao. Chừng nào Nguyễn Lực còn có thể nhận bóng và ngẩng đầu lên, hậu vệ đối phương còn phải để mắt tới khoảng trống sau lưng. Nhưng ở cánh bên kia, New Zealand vẫn tìm được cơ hội đưa bóng vào vùng cấm. Tám phút sau bàn gỡ, Việt Nam lại bị dẫn.

Lần này, thầy trò ông Roland mất gần nửa giờ mới tìm được đường về khung thành đối phương một lần nữa. Cú đánh đầu của Duy Khang ở phút 90+2 đem về một điểm xứng đáng.

Còn nếu chọn một đoạn trận để các cầu thủ xem lại, có lẽ nên bắt đầu từ lúc New Zealand giao bóng sau bàn của Đại Nhân. Việt Nam vừa tìm thấy một cách xuyên qua hàng thủ đối phương. Làm sao để sớm lấy lại bóng và thử lại đường chuyền ấy?

Khi Mali phải chạy về

Phút 26 trận gặp Mali, người phải chạy hết sức để cứu đội nhà là một hậu vệ của đại diện châu Phi. Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ môn Abdoul Coulibaly. Tiền đạo Việt Nam định lừa qua cả thủ môn, vừa đủ để hậu vệ đối phương kịp về phá bóng.

U17 Việt Nam giữ sạch lưới suốt hiệp một trước Mali, nhưng sức ép đầu hiệp hai khiến cục diện thay đổi.

Nhìn lại từ kết quả thua 0-2, hẳn nhiều người tiếc Đại Nhân đã không sút sớm hơn. Song tình huống ấy còn cho thấy cách tiếp cận của Việt Nam trong hiệp một có cơ sở.

Mali cầm bóng nhiều, nhưng mỗi khi hàng thủ của họ dâng lên, Đại Nhân vẫn còn khoảng sân để bứt tốc. Đến cuối hiệp, Nguyễn Lực cũng có một lần đi từ cánh trái vào trong rồi dứt điểm. Mali chưa thể yên tâm bỏ lại phần sân nhà.

Sau giờ nghỉ, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng diễn biến đã khác. Trong tám phút đầu hiệp hai, Mali sút năm lần. Phút 51, Lý Xuân Hòa lao ra ngăn đối phương. Hai phút sau, anh lại đổ người cản cú sút từ ngoài vùng cấm. Đến phút 57, Keita ghi bàn từ góc hẹp. Sức ép đã dồn lên khung thành Việt Nam khá lâu trước khi hiện lên bảng tỷ số.

Quãng đầu hiệp hai ấy gợi ra một việc cụ thể để thầy trò ông Roland cải thiện. Sau mỗi lần Xuân Hòa cứu thua, người nhận bóng đầu tiên cần có đồng đội đến gần để phối hợp.

Xa hơn một chút, Đại Nhân cần người theo kịp để nhả bóng nếu bị hậu vệ áp sát. Đôi khi, chỉ cần giữ được bóng đến lúc kiếm một quả ném biên ở giữa sân, cả hàng thủ đã có thời gian bước lên và lấy lại hơi.

Năm bàn thắng ở bảng G cho thấy U17 Việt Nam có cầu thủ biết tận dụng cơ hội, có người đủ khả năng tung đường chuyền khiến đối thủ phải quay về. Điều đội tuyển có thể làm tốt hơn nằm ở khoảng giữa những lần tỏa sáng ấy.

Sau bàn gỡ của Đại Nhân, làm sao để Nguyễn Lực sớm có bóng thêm một lần? Sau pha cứu thua của Xuân Hòa, làm sao để người phải chạy ở tình huống kế tiếp là hậu vệ Mali?

Lời giải cho hai tình huống cụ thể ấy sẽ giúp Việt Nam tận dụng tốt hơn những phút mình không phải đuổi tỷ số.