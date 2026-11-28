Trợ lý HLV Hoàng Đình Tùng chia sẻ sự khát khao, quyết tâm, lạnh lùng và dứt khoát là những yếu tố giúp U17 Việt Nam ghi nhiều bàn ở U17 World Cup 2026.

Đình Tùng bắt đầu làm trợ lý U17 Việt Nam từ giải U17 Đông Nam Á 2026.

"Trong các buổi tập, ban huấn luyện hướng dẫn cho các tuyển thủ U17 Việt Nam nếu có cơ hội, hãy thể hiện sự khát khao và sự quyết tâm, lạnh lùng, dứt khoát. Khi ấy, các em sẽ tận dụng được cơ hội thôi", HLV Hoàng Đình Tùng phát biểu ở sân bay Nội Bài, Hà Nội sáng 28/11, sau khi cùng toàn đội trở về từ U17 World Cup 2026 tại Doha, Qatar.

"Việc U17 Việt Nam ghi nhiều bàn là tín hiệu đáng mừng vì không phải ngẫu nhiên các em làm được như vậy. Đó là thành quả của sự chăm chỉ và vất vả trên sân tập. Những bàn thắng của U17 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của các em. Hy vọng các cầu thủ sẽ phát triển hơn nữa", trợ lý sinh năm 1988 nói thêm.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (2 bàn), Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang cùng Lê Sỹ Bách là các cầu thủ ghi bàn cho U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026. Sau 3 trận ở bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland ghi 5 bàn và là cấp độ đội tuyển đầu tiên có thể xé lưới đối thủ trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở World Cup 11 người.

Sỹ Bách (số 20) là cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong lịch sử World Cup 11 người khi phá lưới U17 Bỉ ngay phút thứ 4 tối 20/11. Nguyễn Lực (số 10) là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup 11 người của bóng đá nước nhà. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Với 1 điểm cùng vị trí thứ ba sau 1 trận hòa và 2 trận thua, U17 Việt Nam cũng là đội có thứ hạng vòng bảng tốt nhất trong lịch sử World Cup 11 người của bóng đá nước nhà. Đội U20 năm 2017 và tuyển nữ năm 2023 đều không ghi bàn cũng như đứng cuối bảng. Đình Tùng cho biết rất tự hào khi chứng kiến màn trình diễn kiên cường của U17 Việt Nam và khẳng định toàn đội đã thể hiện sự đoàn kết.

Về pha bỏ lỡ tiếc nuối của Lê Trọng Đại Nhân ở phút 26 trận thua U17 Mali 0-2 tối 26/11, khi số 9 đã rê qua thủ môn nhưng không thể xử lý nhanh hơn pha lùi về tắc bóng của hậu vệ đội bạn, Đình Tùng nói: "Rất bình thường. Trên thế giới, nhiều tiền đạo nổi tiếng cũng bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Nhân sẽ trưởng thành hơn sau tình huống đó. Đây cũng là bài học cho các tiền đạo trẻ Việt Nam tiến bộ hơn".

Đình Tùng là tiền đạo từng 19 năm thi đấu ở V.League và ghi 93 bàn cho Thanh Hóa cũng như Hải Phòng. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ 38 tuổi làm trợ lý HLV ở PVF và U17 Việt Nam. Danh hiệu đầu tiên trong công tác huấn luyện của Đình Tùng là chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

Xếp hạng bảng G chung cuộc. Đồ họa: FIFA.