HLV cũ tuyển Bồ Đào Nha từng muốn thay Ronaldo sớm hơn

Ricardo Carvalho cho rằng Roberto Martinez quá nương tay với Cristiano Ronaldo, dù tiền đạo 41 tuổi không còn đủ thể lực để duy trì cường độ thi đấu như trước.

Martinez hiếm khi rút Ronaldo ra nghỉ sớm. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên The Obi One Podcast của John Obi Mikel, Ricardo Carvalho tiết lộ HLV Roberto Martinez từng gặp khó khi muốn thay Ronaldo ra sân. Theo cựu trung vệ tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao này luôn muốn thi đấu trọn vẹn và tin rằng mình vẫn có thể ghi thêm bàn, ngay cả khi đã xuống sức.

Carvalho cho rằng Martinez đáng lẽ phải đưa ra quyết định dứt khoát hơn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có lý do để dè dặt. Ronaldo đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển trong những năm qua. Cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha không muốn đội trưởng thất vọng.

Carvalho nhắc lại trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Khi tỷ số đang là 3-0, Martinez tính rút Ronaldo khỏi sân. Tuy nhiên, tiền đạo này phản ứng và muốn tiếp tục thi đấu vì vừa ghi hai bàn.

“Cậu ấy nói mình mới bắt đầu ghi bàn và muốn có thêm”, Carvalho kể lại. Ronaldo khi đó hướng đến việc lập hat-trick, thậm chí ghi 4 bàn. Nhưng theo Carvalho, việc để một cầu thủ lớn tuổi tiếp tục thi đấu khi đã mệt mỏi có thể khiến họ di chuyển chậm hơn và giảm hiệu quả trên sân.

Tuổi tác khiến Ronaldo không thể duy trì sức bền khi đá đủ 90 phút. Ảnh: Reuters.

Cựu trợ lý thừa nhận Martinez chỉ một lần thay Ronaldo ra sân là ở phút 81 trận gặp Croatia, khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ. Carvalho tin rằng ban huấn luyện cần chủ động hơn trong những tình huống tương tự.

Dù vậy, anh vẫn đánh giá cao khả năng thi đấu của Ronaldo. Carvalho từng sát cánh với tiền đạo này tại Real Madrid giai đoạn 2010-2015 và chứng kiến những màn trình diễn mà anh mô tả là “không thể tin nổi”. Ronaldo có thể dứt điểm từ nhiều vị trí và khoảng cách khác nhau.

Khi so sánh Ronaldo với Lionel Messi, Carvalho đánh giá siêu sao Argentina nhỉnh hơn về kỹ thuật và khả năng xử lý trong những tình huống một đối một. Trong khi đó, Ronaldo nổi bật nhờ thể chất, không chiến, khả năng bật nhảy và dứt điểm.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa muốn chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Carvalho tin tiền đạo này có thể tiếp tục thi đấu thêm một năm nếu còn mong muốn.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.