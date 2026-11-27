Serie A đang thay đổi với số bàn thắng tăng mạnh, nhịp độ thi đấu nhanh hơn và tư duy tấn công cởi mở hơn, nhưng cuộc chuyển mình của bóng đá Italy vẫn còn những giới hạn.

Serie A ghi trung bình 3,11 bàn mỗi trận sau 11 vòng, tăng mạnh so với cùng thời điểm mùa trước.

Trong nhiều thập niên, Serie A thường được nhắc đến như biểu tượng của nghệ thuật phòng ngự. Những hệ thống chiến thuật chặt chẽ, khả năng tổ chức hàng thủ và sự thực dụng từng tạo nên bản sắc của bóng đá Italy. Tuy nhiên, giải đấu mùa 2026/27 đang cho thấy một diện mạo khác.

Sau 11 vòng đầu tiên, Serie A ghi nhận trung bình 3,11 bàn mỗi trận, tăng đáng kể so với mức 2,22 bàn ở cùng giai đoạn mùa trước. Trong 110 trận đã diễn ra, có tới 60% xuất hiện ít nhất ba bàn thắng. Đáng chú ý, chỉ có hai trận kết thúc với tỷ số 0-0, trong khi cùng thời điểm mùa trước, con số này lên tới 17.

Những thống kê cho thấy Serie A đang trải qua một trong những giai đoạn có hiệu suất ghi bàn cao nhất trong nhiều năm. Năm đội bóng đã ghi ít nhất 23 bàn sau 11 vòng, gồm Lazio (25), Inter (28), Roma (31), AC Milan (23) và Frosinone (24).

Sự thay đổi không chỉ nằm ở những con số. Các đội bóng Italy đang dần từ bỏ cách tiếp cận quá thận trọng. Thay vì ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ đối thủ mắc sai lầm, nhiều HLV sẵn sàng đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và đưa nhiều cầu thủ vào khu vực tấn công.

Serie A vẫn còn những trận đấu nặng tính chiến thuật, nhưng hình ảnh giải đấu chỉ xoay quanh phòng ngự và sự thực dụng không còn phản ánh đầy đủ thực tế.

Các HLV đang thay đổi cách chơi của bóng đá Italy

Gian Piero Gasperini là một trong những người góp phần rõ nét vào sự chuyển dịch này. Tại Roma, nhà cầm quân người Italy tiếp tục áp dụng triết lý từng giúp ông thành công ở Atalanta: pressing tầm cao, áp sát quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh.

Roma không chỉ chờ đợi đối thủ mắc sai lầm mà chủ động tạo ra sai lầm bằng sức ép. Theo thống kê của Opta, đội bóng thủ đô dẫn đầu Serie A về số lần đoạt bóng ở khu vực cao, với 52 tình huống. Trong đó, 15 lần đoạt bóng dẫn trực tiếp đến những cú sút.

Roma cũng dẫn đầu giải về số đợt tấn công trực diện, với 13 tình huống. Đội bóng của Gasperini vừa biết kiểm soát bóng, vừa có khả năng đưa bóng lên phía trước nhanh chóng. Donyell Malen là một trong những cầu thủ hưởng lợi từ cách vận hành này khi được bố trí chơi đúng vị trí trung phong.

Sự khác biệt của Roma nằm ở việc họ không xem kiểm soát bóng và tấn công trực diện là hai lựa chọn đối lập. Đội bóng có thể kiên nhẫn triển khai từ tuyến dưới, nhưng sẵn sàng tăng tốc ngay khi phát hiện khoảng trống.

Serie A ghi trung bình 3,11 bàn mỗi trận sau 11 vòng, tăng mạnh so với cùng thời điểm mùa trước.

Trong khi đó, Cesc Fabregas mang đến Como một cách tiếp cận khác. HLV người Tây Ban Nha đề cao khả năng kiểm soát bóng, di chuyển linh hoạt và phối hợp ở những khu vực hẹp. Como không cần liên tục đưa bóng dài lên phía trước mà tìm cách kéo giãn đội hình đối thủ bằng những đường chuyền và sự thay đổi vị trí.

Inter dưới thời Cristian Chivu và AC Milan của Ruben Amorim cũng góp phần tạo nên sự đa dạng chiến thuật. Các đội bóng lớn không còn chỉ dựa vào khả năng phòng ngự để duy trì lợi thế. Họ chủ động tìm cách áp đặt thế trận, tăng sức ép và khai thác khoảng trống ngay từ phần sân đối phương.

Sự khác biệt giữa các HLV cho thấy Serie A đang mở rộng cách tiếp cận trận đấu. Không có một công thức tấn công duy nhất, nhưng điểm chung là các đội bóng ngày càng muốn kiểm soát diễn biến thay vì chỉ phản ứng trước đối thủ.

Một thay đổi quan trọng khác đến từ cách điều hành trận đấu. Trước mùa giải 2026/27, giới trọng tài Italy thống nhất hạn chế thổi phạt những va chạm không cần thiết, qua đó giúp bóng được luân chuyển liên tục hơn.

Sau bốn vòng đầu tiên, thời gian bóng sống trung bình đạt 59 phút 31 giây mỗi trận, tăng hơn 5 phút rưỡi so với hai mùa trước. Số lỗi bị thổi phạt giảm từ 26,23 xuống còn 22,6 lần mỗi trận.

Việc hạn chế những tiếng còi không cần thiết giúp các đội duy trì nhịp độ thi đấu tốt hơn. Cầu thủ có ít thời gian ngắt quãng hơn, còn những đội theo đuổi pressing được hưởng lợi khi có thể duy trì sức ép liên tục.

Serie A đang hấp dẫn hơn, nhưng bóng đá Italy vẫn đối diện bài toán phát triển cầu thủ nội.

Tất nhiên, thay đổi trong cách điều hành không phải nguyên nhân duy nhất khiến số bàn thắng tăng. Nhưng những con số cho thấy Serie A đang có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển lối chơi tốc độ và cởi mở.

Bóng đá Italy vẫn chưa giải quyết được bài toán lớn

Sự chuyển mình của Serie A cũng thể hiện qua cơ hội dành cho cầu thủ trẻ. Sau 10 vòng đầu mùa 2026/27, các cầu thủ U21 ghi tổng cộng 53 bàn, nhiều nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ligue 1 xếp sau với 49 bàn, còn La Liga và Bundesliga cùng có 39 bàn.

Đây là tín hiệu tích cực đối với một giải đấu từng bị chỉ trích vì quá phụ thuộc vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Những gương mặt trẻ như Alphadjo Cisse của AC Milan, Pio Esposito của Inter hay Simone Lontani tại Parma đang có thêm cơ hội thể hiện năng lực.

Tuy nhiên, số bàn thắng của cầu thủ trẻ không đồng nghĩa bóng đá Italy đã giải quyết được vấn đề đào tạo nội địa. Theo Sofascore, Serie A có 14 cầu thủ trong nhóm 50 tài năng U21 được đánh giá cao nhất châu Âu, ngang Ligue 1. Nhưng chỉ có 5 người trong số đó mang quốc tịch Italy.

Khoảng cách này phản ánh một thực tế: Serie A đang trở thành môi trường tốt hơn để phát triển tài năng trẻ quốc tế, nhưng chưa chắc tạo ra được nguồn cầu thủ nội đủ dồi dào cho đội tuyển quốc gia.

Roma của Gasperini, Como của Fabregas và Milan của Amorim đại diện cho những cách tiếp cận tấn công khác nhau.

Báo cáo về thực trạng bóng đá Italy do FIGC công bố hồi tháng 4/2026 cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Serie A nằm cuối trong nhóm năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu về số pha rê bóng mỗi trận. Tốc độ luân chuyển bóng trung bình cũng thấp hơn đáng kể so với Champions League và các giải đấu lớn khác.

Đáng lo hơn, chỉ 1,9% tổng thời lượng thi đấu tại Serie A thuộc về những cầu thủ U21 đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Italy, xếp thứ 49 trong số 50 giải đấu được khảo sát. Điều đó cho thấy cơ hội dành cho cầu thủ trẻ chưa thực sự chuyển hóa thành lợi thế cho bóng đá nội địa.

Serie A đang thay đổi theo hướng tích cực. Những trận đấu nhiều bàn thắng, nhịp độ nhanh hơn và sự đa dạng trong cách tiếp cận chiến thuật giúp giải đấu trở nên hấp dẫn. Nhưng bóng đá Italy không thể chỉ đánh giá sự tiến bộ bằng số bàn thắng hay những chiến thắng của các CLB.

Thách thức lớn hơn là duy trì xu hướng ấy, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ bản địa phát triển. Serie A có thể không còn mang hình ảnh của một giải đấu chỉ biết phòng ngự, nhưng để bóng đá Italy thực sự tìm lại vị thế, cuộc chuyển mình ấy cần diễn ra sâu rộng hơn cả cấp độ CLB.