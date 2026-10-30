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Thể thao

Ronaldo bị chê: 'Ghi những bàn dễ dàng nhờ được phục vụ'

  • Thứ sáu, 30/10/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr, nhưng màn trình diễn này chưa thuyết phục được huyền thoại Al Hilal, Mohamed Al Deayea.

Ronaldo lập hat-trick trước Al Kholood. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/10, Ronaldo ghi ba bàn trong hiệp hai giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3 ở vòng 12 Saudi Pro League. Tuy nhiên, thay vì dành lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha, Mohamed Al-Deayea cho rằng những pha lập công ấy không quá đặc biệt.

Trong trận đấu này, Ronaldo lần lượt ghi bàn ở các phút 66, 72 và 81. Đáng chú ý, Joao Felix có tới 4 đường kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Angelo Gabriel và Sadio Mane cũng ghi tên lên bảng tỷ số. Al-Deayea cho rằng Felix mới là nhân tố giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Al Nassr. Ông gọi tiền vệ người Bồ Đào Nha là “trái tim và linh hồn” của đội bóng, đồng thời đánh giá đây là tài sản quý giá của giải Saudi Pro League.

Cựu thủ môn Al Hilal nhắc đến Ronaldo bằng lời nhận xét: "Với tất cả sự tôn trọng dành cho Cristiano Ronaldo, người ghi những bàn thắng dễ dàng nhờ được sự phục vụ của các cầu thủ chạy cánh".

Dù vậy, Al-Deayea không phủ nhận khả năng săn bàn của Ronaldo. Ông chỉ ra rằng Al Kholood chủ động lùi sâu trong hiệp hai, tạo điều kiện để Al Nassr gia tăng sức ép và khai thác khoảng trống.

Hat-trick mới nhất giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985, hơn Lionel Messi 49 bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 15 pha lập công.

Tuy nhiên, Al-Deayea cảnh báo Ronaldo có thể gặp khó nếu không đạt mục tiêu ghi thêm 15 bàn trước kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong trường hợp Al Nassr chiêu mộ thêm một tiền đạo, hành trình chạm mốc lịch sử của CR7 có thể trở nên khó khăn hơn.

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Đào Trần

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