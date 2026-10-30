Tranh cãi quanh danh hiệu của Ronaldo

Cuộc tranh luận giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục nóng lên sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha chiến thắng cuộc bình chọn Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử (B.O.A.T).

Ronaldo được tôn vinh ở giải B.O.A.T.

Ronaldo giành vị trí số một trong cuộc bình chọn trực tuyến do France Football phối hợp với UEFA tổ chức. Danh hiệu Quả bóng vàng năm 2008 của tiền đạo người Bồ Đào Nha được lựa chọn là hay nhất lịch sử, vượt qua mùa giải 2012 của Messi và chính mùa 2017 của CR7.

Khác với Quả bóng vàng truyền thống, nơi người chiến thắng được quyết định bởi các nhà báo, B.O.A.T là cuộc bình chọn dành riêng cho người hâm mộ. Quá trình bầu chọn diễn ra từ ngày 1 đến 27/10/2026, yêu cầu mỗi lượt phải trả 1 euro. Chính điều này khiến tính khách quan của kết quả trở thành chủ đề gây tranh luận.

Theo công bố của France Football, có 5.009 người tham gia bỏ phiếu nhiều hơn một lần. Trong số đó, 4.665 người bình chọn từ 2-4 lần, 300 người thực hiện từ 5-9 lượt, còn 44 người bỏ phiếu từ 10 đến 26 lần. Những con số này phản ánh sự cuồng nhiệt của người hâm mộ nhiều hơn là giá trị chuyên môn.

Lượng người hâm mộ khổng lồ giúp Ronaldo lấn lướt mọi đối thủ.

Xét về mức độ nổi tiếng, Ronaldo tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Với gần 680 triệu người theo dõi trên Instagram, sức hút của anh không chỉ giới hạn trong lĩnh vực bóng đá. Vì vậy, việc Ronaldo giành chiến thắng cũng không phải điều bất ngờ.

Tuy nhiên, việc thu phí người hâm mộ cho mỗi lượt bình chọn, đồng thời cho phép họ bỏ phiếu nhiều lần, là điều đáng đặt dấu hỏi. Khi một cá nhân có thể trả nhiều tiền hơn để bỏ thêm phiếu, kết quả bình chọn lại thiếu tính thuyết phục.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở thứ hạng của hai chiến dịch tiêu biểu. Ronaldo đứng đầu với mùa giải 2008 tại MU, trong khi Messi chỉ xếp thứ hai với màn trình diễn trong năm 2012 cùng Barcelona.

Vào năm 2012, Messi ghi tới 91 bàn sau 69 trận, đồng thời đóng góp 22 pha kiến tạo. Thành tích này đưa siêu sao người Argentina vào lịch sử bóng đá với cột mốc khó cầu thủ nào trên thế giới sánh được. Những con số ấn tượng trên cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ sở để mùa giải năm 2008 của Ronaldo giành thắng lợi.

Dù vậy, cuộc bình chọn không có nghĩa Ronaldo chính thức vượt qua Messi về thành tích Quả bóng vàng. Ở tuổi 39, tiền đạo người Argentina vẫn có tên trong top 5 Quả bóng vàng 2026, đồng thời sở hữu 8 lần nâng cao danh hiệu này (nhiều nhất lịch sử), hơn Ronaldo 3 lần.

Rõ ràng, giải thưởng B.O.A.T có thể tạo thêm sức nóng cho cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại, nhưng không thể thay thế những tiêu chí chuyên môn của một giải thưởng chính thức.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.