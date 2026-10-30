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Thể thao

Carragher: 'Carrick chỉ muốn được giải thoát'

  • Thứ sáu, 30/10/2026 06:05 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bình luận trên chương trình The Overlap, Jamie Carragher nhận định Michael Carrick sẽ cảm thấy như được "giải thoát" nếu bị Manchester United sa thải.

Michael Carrick đang gặp khó tại MU. Ảnh: Reuters.

Đánh giá trên xuất hiện trong bối cảnh chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, chưa kể những ngôi sao như Lisandro Martinez và Bruno Fernandes thời gian gần đây liên tục chỉ trích câu lạc bộ trên truyền thông.

Phân tích sâu hơn về bầu không khí tại câu lạc bộ, Carragher chỉ ra áp lực tâm lý nặng nề mà vị huấn luyện viên đang phải đối mặt khi không còn kiểm soát được phòng thay đồ: "Tôi nghĩ Carrick không bao giờ có thể thừa nhận điều này trước công chúng, nhưng thực sự ông ấy chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đày đọa hiện tại".

"Cảm giác bước vào sân tập lúc này, chạm mặt Fernandes và cố gắng truyền tải thông điệp chiến thuật trước trận gặp Chelsea thực sự tệ, nhất là khi bạn biết rõ các cầu thủ đã hoàn toàn không còn ủng hộ hay lắng nghe mình".

Cựu danh thủ người Anh khẳng định sự rạn nứt xuất phát từ việc tương lai của Carrick vốn dĩ đã an bài: "Tập thể cầu thủ đều hiểu Michael Carrick sẽ không thể trụ lại vị trí này trong hai hoặc ba tuần tới. Bản thân ông ấy biết, các cầu thủ biết và tất cả chúng ta đều thấy rõ điều đó".

Theo lịch trình, Carrick vẫn chỉ đạo MU ở cuộc đọ sức với Chelsea tại vòng 9 Premier League diễn ra vào ngày 31/10. Dẫu vậy, giới thượng tầng "Quỷ đỏ" được cho đã sẵn sàng đưa ra quyết định sa thải ngay khi đạt được thỏa thuận với người thay thế chính thức.

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