Có phải MU chỉ thành công với HLV tạm quyền?

Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy đều tạo ra luồng sinh khí mới cho MU khi tiếp quản đội bóng trong vai trò tạm quyền.

Carrick từng rất sảng khoái khi làm HLV tạm quyền.

Những màn khởi đầu tích cực khiến người hâm mộ tin rằng MU đã tìm thấy lời giải cho cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, khi họ bước vào giai đoạn dài hạn, câu chuyện thường trở nên phức tạp hơn.

Vì sao đội chủ sân Old Trafford dường như dễ hồi sinh dưới bàn tay những HLV tạm quyền, nhưng lại khó duy trì thành công khi trao cho họ chiếc ghế chính thức?

Cú hích tâm lý và lợi thế của những người hiểu MU

Khi một HLV bị sa thải, bầu không khí trong phòng thay đồ thường trở nên nặng nề. Cầu thủ chịu sức ép từ truyền thông, người hâm mộ và nguy cơ mất vị trí. Sự xuất hiện của một HLV tạm quyền giúp họ cảm thấy được trao cơ hội làm lại, đồng thời tạo động lực chứng minh năng lực.

Trong hoàn cảnh ấy, HLV mới thường không có nhiều thời gian để triển khai một hệ thống chiến thuật phức tạp. Thay vào đó, họ có xu hướng đơn giản hóa cách chơi, đưa cầu thủ về những vị trí quen thuộc và khuyến khích đội bóng phát huy các điểm mạnh sẵn có. Một vài điều chỉnh đúng lúc có thể giúp tập thể vốn mất tự tin nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Ole Gunnar Solskjaer là trường hợp nổi bật. Tiếp quản MU sau khi Jose Mourinho rời ghế vào tháng 12/2018, cựu tiền đạo người Na Uy tạo ra chuỗi trận ấn tượng với lối chơi tấn công tốc độ, chuyển trạng thái nhanh và khai thác khả năng của những cầu thủ giàu năng lượng. Ông chỉ thua một trong 13 trận Premier League đầu tiên trước khi được bổ nhiệm chính thức.

Nistelrooy từng rất thành công khi làm HLV tạm quyền tại MU.

Cuối năm 2021, Michael Carrick cũng gây ấn tượng trong ba trận dẫn dắt MU, với hai chiến thắng trước Villarreal và Arsenal cùng trận hòa Chelsea. Đến năm 2024, Ruud van Nistelrooy tiếp quản đội bóng sau khi Erik ten Hag bị sa thải, giành ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn trận cầm quân.

Điểm chung của những trường hợp này là họ đều am hiểu môi trường Old Trafford. Là cựu cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện, họ hiểu văn hóa CLB, nắm được đặc điểm của nhiều cầu thủ và không cần quá nhiều thời gian để hòa nhập.

Tuy nhiên, lợi thế ấy chủ yếu giúp họ giải quyết những vấn đề trước mắt. Khôi phục tinh thần, tìm lại cách chơi phù hợp và giành chiến thắng trong một số trận đấu là nhiệm vụ khác hẳn với việc xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu qua nhiều mùa giải.

Khi chiếc ghế chính thức biến thành phép thử dài hạn

Sự khác biệt giữa HLV tạm quyền và HLV chính thức không chỉ nằm ở thời hạn hợp đồng, mà còn ở kỳ vọng. Khi mới tiếp quản, một HLV chỉ cần giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng đã có thể nhận được sự ủng hộ. Khi được trao quyền dài hạn, ông phải chứng minh khả năng duy trì phong độ, phát triển cầu thủ và xây dựng bản sắc chiến thuật ổn định.

Solskjaer từng trải qua bước chuyển này. Từ người mang đến bầu không khí tích cực sau thời Mourinho, ông phải đối diện với bài toán khó hơn khi được bổ nhiệm chính thức. Đó là làm sao biến những chiến thắng ban đầu thành một dự án đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn. Dù đưa MU về nhì Premier League mùa 2020/21 và vào chung kết Europa League, ông vẫn không thể giúp đội bóng duy trì sự ổn định như kỳ vọng.

Carrick đang gặp áp lực lớn khi được bổ nhiệm chính thức.

Trường hợp Carrick cũng cho thấy sự khác biệt giữa tạo cú hích và xây dựng thành công lâu dài. Sau giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn trong vai trò tạm quyền đầu năm 2026, ông được bổ nhiệm chính thức vào tháng 5. Nhưng những kết quả tích cực ban đầu không bảo đảm đội bóng sẽ duy trì được phong độ trong mùa giải mới.

Vấn đề vì thế không thể chỉ quy về năng lực của từng HLV. MU nhiều năm qua còn đối mặt với những câu hỏi về tuyển dụng cầu thủ, sự phù hợp giữa đội hình và triết lý chiến thuật, cũng như tính nhất quán trong định hướng phát triển. Khi mỗi HLV theo đuổi một cách chơi khác nhau, đội bóng có thể phải liên tục điều chỉnh nhân sự và bắt đầu lại quá trình xây dựng.

Một HLV tạm quyền có thể tận dụng những gì sẵn có để tạo ra hiệu quả tức thời. Nhưng nếu đội hình thiếu cân bằng, các vị trí không bổ sung tốt cho nhau hoặc ban lãnh đạo không có kế hoạch dài hạn rõ ràng, lợi thế ấy khó duy trì.

Nghịch lý của MU, do đó, có lẽ nằm ở việc đội bóng thường phản ứng tốt khi áp lực được giải tỏa và cách chơi được đơn giản hóa, nhưng lại gặp khó khăn khi phải duy trì những thay đổi ấy trong một dự án dài hạn.

Giờ mạnh dạn sa thải Carrick và chọn đại ai đó như Wayne Rooney hay Gary Neville làm HLV tạm quyền, có khi đội bóng lại khởi sắc cũng nên.

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