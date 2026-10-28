Động thái của Carrick với Bruno Fernandes

Huấn luyện viên Michael Carrick và Bruno Fernandes có cuộc trò chuyện trực tiếp tại trung tâm Carrington nhằm giải quyết dứt điểm căng thẳng.

Fernandes có buổi trò chuyện với Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports , đôi bên đạt được thỏa thuận gác lại mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cam kết tái thiết lập trật tự để đưa Manchester United thoát khỏi chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Bất đồng giữa hai bên bùng nổ sau trận thua 1-4 Como ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League hôm 21/10. Thời điểm đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật thụ động của ban huấn luyện.

Vị chiến lược gia người Anh cũng không ngần ngại đáp trả trên truyền thông rằng mọi sơ đồ đều vô giá trị nếu các ngôi sao lười chạy và thiếu nỗ lực trên sân.

Đòn trừng phạt lập tức được đưa ra khi ngôi sao mang áo số 8 bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận Manchester United để thua Bournemouth với tỷ số 0-3 ở vòng 8 Premier League ngay tại Old Trafford.

Bên cạnh cuộc đối thoại kín giữa Carrick và Fernandes, một cuộc họp toàn đội cũng diễn ra nhằm nhìn nhận lại phong độ sa sút suốt thời gian qua. Hiện ban lãnh đạo MU vẫn trao thêm thời gian cho Carrick xoay chuyển tình thế, trong bối cảnh chưa tìm được cái tên thay thế xứng đáng.

Dự kiến, nhà cầm quân 45 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ" ở chuyến làm khách trên sân của Chelsea vào ngày 31/10, thuộc vòng 9 Premier League.

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Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.