Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Động thái của Carrick với Bruno Fernandes

  • Thứ tư, 28/10/2026 20:31 (GMT+7)
  • 20:31 28/10/2026

Huấn luyện viên Michael Carrick và Bruno Fernandes có cuộc trò chuyện trực tiếp tại trung tâm Carrington nhằm giải quyết dứt điểm căng thẳng.

Fernandes có buổi trò chuyện với Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, đôi bên đạt được thỏa thuận gác lại mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cam kết tái thiết lập trật tự để đưa Manchester United thoát khỏi chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Bất đồng giữa hai bên bùng nổ sau trận thua 1-4 Como ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League hôm 21/10. Thời điểm đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật thụ động của ban huấn luyện.

Vị chiến lược gia người Anh cũng không ngần ngại đáp trả trên truyền thông rằng mọi sơ đồ đều vô giá trị nếu các ngôi sao lười chạy và thiếu nỗ lực trên sân.

Đòn trừng phạt lập tức được đưa ra khi ngôi sao mang áo số 8 bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận Manchester United để thua Bournemouth với tỷ số 0-3 ở vòng 8 Premier League ngay tại Old Trafford.

Bên cạnh cuộc đối thoại kín giữa Carrick và Fernandes, một cuộc họp toàn đội cũng diễn ra nhằm nhìn nhận lại phong độ sa sút suốt thời gian qua. Hiện ban lãnh đạo MU vẫn trao thêm thời gian cho Carrick xoay chuyển tình thế, trong bối cảnh chưa tìm được cái tên thay thế xứng đáng.

Dự kiến, nhà cầm quân 45 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ" ở chuyến làm khách trên sân của Chelsea vào ngày 31/10, thuộc vòng 9 Premier League.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.

Cậu nhóc khiến cả dàn sao MU bẽ mặt

Đêm hè 2003, một cậu thiếu niên vô danh đã khiến dàn sao Manchester United bẽ mặt, mở đường cho thương vụ chuyển nhượng lịch sử mang tên Cristiano Ronaldo.

44:2670 hôm qua

Con trai Rooney ghi 4 bàn cho đội trẻ

Màn trình diễn ấn tượng của Kai Rooney khiến người hâm mộ MU thúc giục HLV Michael Carrick trao cơ hội đá chính cho tài năng 16 tuổi ở trận đấu với Chelsea.

06:20 28/10/2026

Cầu thủ MU không thích đá cùng Bruno Fernandes?

Cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng nhiều cầu thủ MU có thể không thích thi đấu cùng Bruno Fernandes ở giai đoạn hiện tại.

10:03 26/10/2026

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Huy Trưởng

manchester united michael carrick bruno fernandes manchester united michael carrick bruno fernandes

    Đọc tiếp

    Malaysia chốt thời điểm công bố HLV mới

    Malaysia chốt thời điểm công bố HLV mới

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ hoàn tất việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý