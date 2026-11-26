Buriram United thông báo chia tay HLV Raul Caneda ngày 25/11, chỉ một tuần sau trận thua CLB Công an TP.HCM.

Caneda trong trận thua CLB Công an TP.HCM 0-1, trận áp chót trong quãng thời gian gắn bó với Buriram United. Ảnh: Anh Tiến.

"Buriram United cảm ơn Raul Caneda vì đã làm HLV trưởng của 'Lâu đài sấm sét'. Chúc ông may mắn trên con đường sự nghiệp", Buriram United viết ngắn gọn trên trang chủ ngày 25/11. Quãng thời gian tại vị của chiến lược gia 57 tuổi chỉ kéo dài vỏn vẹn 26 ngày, dù ban đầu hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn hết mùa 2026/27.

Caneda chỉ dẫn dắt Buriram United 4 trận. CLB từng 12 lần vô địch Thai League, nhiều nhất lịch sử, chỉ có 1 chiến thắng, thua 2 trận và hòa 1 trận dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Caneda chia tay Buriram United sau hai trận thua 0-1 trước CLB Công an TP.HCM tối 18/11 ở bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á và 1-3 trước Shanghai Port tối 24/11 tại vòng bảng AFC Champions League Elite.

Bài viết trên trang chủ Buriram United FC ngày 25/11.

Dưới bàn tay huấn luyện của chiến lược gia sinh năm 1969, Buriram United chỉ ghi 3 bàn và nhận 5 bàn. Caneda là HLV thứ 4 rời đội bóng giàu truyền thống của Thái Lan chỉ sau hơn 3 tháng qua. Trước đó, Mark Jackson, Emerson Pereira và Mario Silva ra đi từ đầu mùa.

Nhiều biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện là một trong những lý do khiến Buriram United đang có phong độ cũng như thứ hạng không tốt. Ở bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á, đại diện Thai League ngụp lặn tại vị trí áp chót với 1 điểm sau 2 trận.

Ở giải vô địch quốc gia, Buriram United đứng hạng 5 với 16 điểm sau 7 trận. Ở AFC Champions League Elite, đội vô địch Thai FA Cup nhiều nhất lịch sử với 8 lần, đứng thứ 12 với 3 điểm sau 5 trận.