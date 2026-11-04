Ronaldo không thèm nhắc tên Ten Hag

Cristiano Ronaldo cho rằng Erik ten Hag không đáng để anh phải nhắc đến sau khi cựu HLV MU tiếp tục chỉ trích khả năng thi đấu của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Ronaldo phớt lờ phát biểu của Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Mâu thuẫn giữa Cristiano Ronaldo và Erik ten Hag tiếp tục nóng lên sau những phát ngôn mới nhất của chiến lược gia người Hà Lan. Trong chương trình Football Uncensored, nhà báo Piers Morgan tiết lộ phản ứng của Ronaldo khi được hỏi về nhận xét từ cựu HLV Manchester United.

“Tôi đã hỏi Cristiano về chuyện này. Cậu ấy nói rằng không nghĩ Ten Hag đáng để mình phải nhắc đến”, Morgan tiết lộ.

Trước đó, Ten Hag cho rằng Ronaldo không còn duy trì được khả năng thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm trước khi trở lại MU vào năm 2021. Ông thừa nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha là một cầu thủ vĩ đại, nhưng khẳng định anh đã sa sút từ thời Juventus.

Phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng từ Morgan. Nhà báo người Anh cho rằng MU đã sai khi để Ronaldo ra đi. Ông nhấn mạnh tiền đạo 41 tuổi ghi 18 bàn tại Premier League và 6 bàn ở Champions League trong mùa giải trọn vẹn cuối cùng tại Old Trafford.

“Ronaldo có thể giúp MU thêm hai hoặc ba năm nữa và ghi rất nhiều bàn thắng. Đó sẽ là màn trở lại tuyệt vời nếu cậu ấy có một HLV phù hợp. Nhưng điều đó đã không xảy ra”, Morgan nhận định.

Ông còn công kích Ten Hag vì cách đối xử với Ronaldo. Morgan cho rằng cựu HLV MU thiếu tôn trọng tiền đạo người Bồ Đào Nha và đối xử với anh “như thứ bỏ đi”. Ông cũng ám chỉ HLV tuyển Bồ Đào Nha hiện tại đang có cách hành xử tương tự.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Ten Hag đổ vỡ trong nhiệm kỳ thứ hai của CR7 tại Old Trafford. Tiền đạo này từng công khai tuyên bố không tôn trọng nhà cầm quân Hà Lan, đồng thời cáo buộc MU phản bội mình. Sau đó, anh bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 11/2022.

Hiện Ronaldo khoác áo Al-Nassr. Sau gần 4 năm tại Saudi Arabia, anh có 154 lần ra sân, ghi 132 bàn và thực hiện 24 kiến tạo. Chân sút 41 tuổi vẫn theo đuổi mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.