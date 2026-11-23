Ghi hai bàn vào lưới U17 Bỉ và New Zealand, Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có 2 pha làm bàn ở một kỳ World Cup 11 người.

Nguyễn Lực đang tỏa sáng trong kỳ U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam. Ảnh: Diệp Sơn Nam.

Chưa hết vòng bảng, Nguyễn Lực đã có 2 pha lập công ở U17 World Cup 2026. Trước tiền vệ sinh năm 2009, lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận bất kỳ cầu thủ nào ghi 2 bàn trong một kỳ World Cup 11 người.

Nguyễn Lực sút phạt tinh quái, cứa lòng đưa bóng đi hiểm hóc tầm thấp, lách qua hàng rào U17 New Zealand ở phút 49 trên sân 8 Aspire Zone, Doha, Qatar đêm 23/11 theo giờ Hà Nội. Trước đó, tối 20/11, cách chàng trai quê Nghệ An xé lưới U17 Bỉ trên sân 9 còn ấn tượng hơn.

Từ vị trí phạt góc, Nguyễn Lực ghi bàn kiểu Olympic, tức đá thẳng vào cầu môn. Người nhận bàn thua từ cú siết lòng của số 10 là Mattis Seghers, thủ thành cao tới 1,92 m và đã lên chuyên nghiệp trong màu áo Anderlecht ở giải vô địch quốc gia Bỉ (Jupiter Pro League). Những tình huống làm bàn kiểu này hiếm thấy trên toàn thế giới và Nguyễn Lực khiến tất cả phải trầm trồ.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Lực còn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở World Cup 11 người. Trong trận hòa U17 New Zealand 3-3, số 10 "dọn cỗ" cho Lê Trọng Đại Nhân sút tung lưới thủ môn Joseph Chalabi ở phút 58.

Nguyễn Lực (thứ tư từ phải sang) đang là ngôi sao nổi bật nhất của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U17 World Cup 2026 là kỳ World Cup 11 người thứ ba trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuyển U20 từng dự U20 World Cup 2017. Tuyển nữ góp mặt ở World Cup nữ 2023. Nhưng cả hai đều không ghi bàn sau 3 trận vòng bảng. Trong khi đó, Nguyễn Lực chỉ cần 2 lần ra sân để điền tên mình vào lịch sử.

Tuy nhiên, số 24 của CLB Hà Nội không phải cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho các cấp độ tuyển Việt Nam ở World Cup sân 11. Ngay phút thứ 4 trong trận thua U17 Bỉ 2-3, Lê Sỹ Bách mở tỷ số ở phút thứ 4 bằng cú đánh gót ngẫu hứng và điệu nghệ.

Trở lại với Nguyễn Lực, tiền vệ xứ Nghệ là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội, từng vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Quốc gia 2024, 2025 và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất U17 Quốc gia 2025.

Ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Lực và đồng đội gặp U17 Mali lúc 20h tối 26/11.