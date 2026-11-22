Tối 20/11 theo giờ Hà Nội, U17 Việt Nam dù thua U17 Bỉ 2-3 ở bảng G U17 World Cup 2026, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi ghi không chỉ một mà hai bàn thắng trong lịch sử các cấp độ tuyển Việt Nam ở World Cup 11 người. Trận này, U17 Việt Nam mặc áo trắng và phá "dớp" không ghi bàn khi mặc áo đỏ trước đó của các cấp độ tuyển Việt Nam ở các kỳ World Cup khác. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).