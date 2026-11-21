U17 Việt Nam thua U17 Bỉ tối 20/11, nhưng đây vẫn là trận đấu đáng tự hào không chỉ của riêng thầy trò HLV Cristiano Roland, mà của cả nền bóng đá nước nhà.

Ngay phút thứ 4, Lê Sỹ Bách khiến người hâm mộ Việt Nam bùng nổ cảm xúc khi đánh gót điệu nghệ tung lưới U17 Bỉ ở lượt trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn thứ hai cho U17 Việt Nam bằng quả đá phạt góc thẳng vào lưới, một kịch bản không tưởng.

Trước khi đoàn quân của HLV Roland giành vé dự U17 World Cup 2026, nếu nói U17 Việt Nam sẽ ghi 2 bàn vào lưới đương kim á quân châu Âu bằng 2 siêu phẩm, một trong số đó đến từ khi khán giả ở sân 9 Aspire Zone, Doha, Qatar còn chưa ngồi ấm chỗ, nhiều người sẽ bật cười chế giễu.

Lê Sỹ Bách ghi bàn đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở World Cup 11 người. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U17 Việt Nam kiên cường thế nào trước U17 Bỉ?

Riêng việc U17 Việt Nam mở tỷ số trước U17 Bỉ đã là bất ngờ lớn. Nếu việc đội bóng áo trắng mở điểm chỉ trong vài phút đầu khiến tất cả bất ngờ, thì cách Sỹ Bách phá lưới đối phương còn làm mọi cổ động viên Việt Nam phải trầm trồ. Số 20 quay lưng, thực hiện cú đá theo kiểu nửa đánh gót, nửa gẩy má ngoài theo phong cách nghệ sỹ.

Sỹ Bách lả lướt và tinh tế trong pha xử lý độc đáo của mình. Bản thân cầu thủ thuộc học viện PVF cũng hiếm khi mềm mại như thế. Sỹ Bách vốn là mẫu tiền đạo cánh chơi dựa nhiều vào thể lực và tốc độ theo kiểu có phần "công nhân", chủ yếu bứt tốc, khoét biên cũng như không thường xuyên thực hiện nhiều động tác kỹ thuật hoa mỹ. Nhưng đây không phải lần duy nhất ở trận đấu đáng nhớ này mà người hâm mộ Việt Nam phải bật dậy vỗ tay.

Trận đấu có vẻ như trở về vạch xuất phát sau bàn thắng có phần mang tính khoảnh khắc của Sỹ Bách, khi U17 Bỉ ghi 3 bàn. Nhưng khi tất cả đã hết bất ngờ, U17 Việt Nam lại thắp lên hy vọng, theo cách khó tin khác khi Nguyễn Lực đá bóng từ vị trí phạt góc vào thẳng khung thành của thủ môn Mattis Seghers.

Người hâm mộ Việt Nam có những trải nghiệm đáng nhớ trên sân 9 Aspire Zone tối 20/11 theo giờ Hà Nội. Ảnh: VFF.

Cả hai bàn của Sỹ Bách và Nguyễn Lực đều là kiểu lập công hiếm thấy trên toàn thế giới, đều là những kiểu ghi bàn mà không chỉ cổ động viên Việt Nam mà mọi người hâm mộ bóng đá đều phải xuýt xoa. Hai khoảnh khắc của hai cá nhân bên phía U17 Việt Nam tượng trưng cho bức tranh chung của trận đấu: Các "Chiến binh sao vàng" thua, nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu.

Thống kê từ trang chủ FIFA cho thấy: U17 Việt Nam không hề lép vế. Đại diện Đông Nam Á sút 3/9 lần trúng khung thành, U17 Bỉ dứt điểm trúng đích 4/14 lần. U17 Việt Nam có 9 quả phạt góc, chỉ ít hơn 2 so với 11 quả của đại diện Tây Âu.

U17 Việt Nam suýt tạo địa chấn trước gã khổng lồ

Tại U17 Euro 2026, Bỉ chỉ thua Italy ở chung kết vì một quả luân lưu. 13 người trong đội hình giành á quân châu Âu ấy cũng góp mặt trong danh sách đăng ký U17 World Cup 2026. 9 trong số đó thi đấu trận gặp U17 Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất là Xander Dierckx, tiền vệ đã chơi 21 trận ở Jupiter League (Giải Vô địch Quốc gia Bỉ) cho Royal Antwerp dù mới 17 tuổi và đang là cầu thủ đắt giá thứ ba U17 World Cup 2026.

Transfermarkt định giá tiền vệ sinh năm 2009 5 triệu euro, bằng Ebrima Tunkara và Holmes Junior của U17 Tây Ban Nha. Để so sánh, một mình Dierckx đắt giá hơn cả CLB Hà Nội (4,95 triệu euro), gấp ba cả đội hình CLB Hà Tĩnh (2,4 triệu euro) và gấp ba CLB Bắc Ninh (1,25 triệu euro). Nhiều đội bóng chuyên nghiệp, đang chơi ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, không đáng giá bằng một cầu thủ của U17 Bỉ. Dierckx thực tế đã lên đội một từ mùa trước. Việc một cầu thủ ở độ tuổi U17 có hai mùa chơi chuyên nghiệp là điều hiếm thấy so với bóng đá Việt Nam.

Dierckx (số 8, áo đỏ) là viên ngọc quý của bóng đá trẻ Bỉ. Ảnh: VFF.

Để so sánh, cả đội hình U17 Việt Nam, chỉ có Nguyễn Lực là người duy nhất đã lên chuyên nghiệp. Số 24 của CLB Hà Nội cũng mới chỉ chơi 7 phút ở V.League 2026/27 với một lần ra sân duy nhất. Đây cũng là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Lực.

Bên kia chiến tuyến, ngoài Dierckx, U17 Bỉ còn có nhiều cầu thủ đã lên chuyên nghiệp như Seghers (Anderlecht), Lowie Pisele, Louie Van Gelder (Royal Antwerp), Elie Mbavu (Genk) và Anthony Philips (Kortrijk). Xét tổng thể, U17 Bỉ là đội đắt giá thứ ba toàn giải khi được Transfermarkt định giá 12,8 triệu euro.

Những điều trên cho thấy: U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào với những gì đã làm được trước U17 Bỉ, khi các "Chiến binh sao vàng" đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ và tiến rất gần đến điểm số đầu tiên trong lịch sử ở World Cup 11 người. U17 Bỉ đã thắng U17 Việt Nam, nhưng đây là chiến thắng mà đại diện châu Âu phải trày da tróc vảy.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Đồ họa: FIFA.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.

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