Truyền thông Bỉ dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland dù U17 Việt Nam thất bại 2-3 trước đối thủ trong trận mở màn World Cup U17 2026.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.

Tối 20/11, U17 Việt Nam có màn ra quân đáng nhớ tại bảng G World Cup U17 2026 khi thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề tỏ ra lép vế về tinh thần, thậm chí hai lần khiến lưới đối phương rung lên bằng những pha lập công ấn tượng.

Màn trình diễn đó nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông Bỉ. Ba tờ báo lớn của nước này đều đề cập đến sự khó chịu mà U17 Việt Nam tạo ra, đồng thời dành sự chú ý đặc biệt cho hai bàn thắng của đại diện Đông Nam Á.

Tờ HLN đặt tiêu đề: "Dù phải nhận hai bàn thua tuyệt đẹp, U17 Bỉ vẫn đánh bại Việt Nam với cách biệt tối thiểu trong trận mở màn World Cup". Bài viết thừa nhận đội nhà có khởi đầu đầy chật vật trước một đối thủ giàu năng lượng.

HLN đặc biệt ấn tượng với bàn mở tỷ số của Lê Sỹ Bách ở phút thứ 4. Tờ báo mô tả pha đánh gót nối bóng sau quả phạt góc của tiền đạo Việt Nam là một tuyệt phẩm, khiến hàng thủ và thủ môn Mattis Seghers hoàn toàn bất ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, HLN tiếp tục dành lời khen cho Nguyễn Lực với cú đá phạt góc thành bàn trực tiếp ở những phút cuối trận. Tờ báo Bỉ gọi đây là một bàn thắng "kiểu Olympic", đồng thời dự đoán hai pha lập công của U17 Việt Nam sẽ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tờ HLN thừa nhận U17 Việt Nam gây ra khó khăn cho Bỉ.

Trong khi đó, Nieuwsblad giật tít: "Những chú Quỷ trẻ mở màn World Cup U17 bằng chiến thắng xứng đáng, Việt Nam kiên cường với hai tuyệt phẩm". Cách đặt tiêu đề cho thấy đội bóng châu Á dù thất bại vẫn để lại dấu ấn đáng kể.

Tờ DH Les Sports+ cũng nhấn mạnh sự căng thẳng mà U17 Việt Nam tạo ra cho đối thủ qua dòng tít: "Chúng ta phải đổ mồ hôi đến tận phút cuối. Việt Nam suýt gây bất ngờ trước Bỉ tại World Cup U17".

Theo tờ báo này, U17 Bỉ có khởi đầu khá chậm chạp và phải trải qua những phút giây lo lắng trước đội bóng do HLV người Brazil Cristiano Roland dẫn dắt. Đặc biệt, bàn mở tỷ số của Sỹ Bách được ví với phong cách xử lý mang thương hiệu Zlatan Ibrahimovic.

Dù U17 Bỉ cuối cùng vẫn bảo toàn chiến thắng, phản ứng từ truyền thông nước này cho thấy màn trình diễn của U17 Việt Nam không hề bị xem nhẹ. Hai bàn thắng đẳng cấp cùng tinh thần thi đấu đến phút cuối giúp các học trò HLV Cristiano Roland tạo được tiếng vang ngay trong ngày đầu tiên bước ra sân khấu World Cup.

U17 Việt Nam đã có màn ra mắt đáng khích lệ, ghi hai bàn vào lưới một trong những đội trẻ hàng đầu châu Âu và buộc đối thủ phải chiến đấu đến những phút cuối. Đây là nền tảng để thầy trò HLV Cristiano Roland tự tin hướng đến thử thách tiếp theo, đó là trận gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11.

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