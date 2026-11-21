Đêm 20/11, đại diện đất nước tỷ dân thua đậm Tây Ban Nha ở bảng H World Cup U17.

Highlights U17 Tây Ban Nha 5-0 U17 Trung Quốc Tối 20/10, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 5-0 tại lượt trận mở màn bảng H U17 World Cup 2026.

Trở lại U17 World Cup sau 21 năm vắng bóng, Trung Quốc đã có màn ra quân đáng quên. Dù giành vé dự giải với vị trí á quân U17 châu Á, đại diện Đông Á nhanh chóng bộc lộ khoảng cách về trình độ trước một trong những ứng viên vô địch.

Trung Quốc nhập cuộc với sơ đồ 4-4-2, chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công thông qua tiền đạo Zhao Song-yuan. Chiến thuật này giúp họ đứng vững trong khoảng 40 phút đầu, bất chấp sức ép liên tục từ hai cánh của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi hàng thủ phải chống đỡ trong thời gian dài, sai lầm bắt đầu xuất hiện. Kuang Zhaolei phạm lỗi trong vùng cấm ở phút 40, tạo điều kiện để Jordi Pesquer mở tỷ số trên chấm phạt đền.

U17 Trung Quốc nhận thất bại nặng nề.

Bàn thua đầu tiên khiến Trung Quốc càng thêm khó khăn. Ngay trước giờ nghỉ, Ebrima Tonkara thể hiện kỹ thuật cá nhân ấn tượng trước khi tung cú sút phạt hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 76% trong hiệp một, cho thấy sự áp đảo toàn diện về thế trận.

Sau giờ nghỉ, Trung Quốc cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Ngược lại, những khoảng trống phía sau hàng thủ tiếp tục bị Tây Ban Nha khai thác. Owen Emeka lập cú đúp trong vòng 6 phút, trước khi Guillermo Trujillano ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 85.

Hai cú sút trúng đích liên tiếp của Wan Xiang ở phút 81 và 82 là điểm sáng hiếm hoi của Trung Quốc, nhưng đều bị thủ môn Diego Piqueras hóa giải. Thất bại nặng nề cho thấy đội bóng này còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Trận gặp Morocco vào ngày 23/11 là cơ hội để Trung Quốc níu kéo hy vọng vượt qua vòng bảng.