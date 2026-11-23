HLV Cristiano Roland quán triệt rõ ràng về tinh thần U17 Việt Nam sau trận đấu lịch sử trước U17 Bỉ, để hướng tới trận tiếp theo gặp New Zealand ở bảng G U17 World Cup 2026.

HLV Roland muốn U17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Mục tiêu của U17 Việt Nam ở những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những thất bại trước. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland phát biểu trong buổi tập tối 22/11 theo giờ Hà Nội của U17 Việt Nam, buổi tập cuối cùng trước trận gặp U17 New Zealand lúc 22h30 đêm nay (23/11).

Các "Chiến binh sao vàng" vừa thua U17 Bỉ 2-3 trong tư thế ngẩng cao đầu. Trước đương kim á quân U17 châu Âu với đội hình có giá 5 triệu euro và nhiều cầu thủ đã lên chuyên nghiệp, U17 Việt Nam đã chơi rất tự tin.

Đoàn quân của HLV Roland cũng làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực lập công trên sân 9 Aspire Zone, Doha, Qatar. Trước đó, các cấp độ tuyển Việt Nam chưa từng ghi bàn ở World Cup 11 người.

“Đó là trận đấu đáng tự hào dù U17 Việt Nam không giành điểm. Các em đã quả cảm nhưng chưa đủ. Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu có điểm. Biết trận tới rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể", chiến lược gia 50 tuổi nói tiếp.

U17 Việt Nam tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm trước U17 New Zealand. Ảnh: VFF.

19h30 tối 22/11 theo giờ Qatar, U17 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand. Không khí toàn đội khá thoải mái, tự tin và hưng phấn. Trong buổi tập, HLV Roland cùng các cộng sự tập trung rà soát những phương án chiến thuật trong tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm cầu môn.

Trước đó, ở buổi tập tối 21/11 sau trận ra quân, ban huấn luyện ưu tiên giúp cầu thủ lấy lại thể lực tốt nhất. Vì vậy, HLV Roland chỉ yêu cầu nhóm cầu thủ đá chính chạy nhẹ quanh sân, tham gia một số trò chơi với bóng trước khi kết thúc buổi tập. Thời lượng vận động của nhóm này khoảng 30 phút.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị có khối lượng tập luyện nhiều hơn. Sau phần khởi động cùng chuyên gia thể lực, các cầu thủ chia thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp, sau đó tiếp tục rèn luyện kỹ năng sút khung thành.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chế độ dinh dưỡng cũng được đội tuyển quan tâm. Bên cạnh đồ ăn của ban tổ chức, các cầu thủ cũng được phục vụ thêm những món ăn thuần Việt như tôm rim, rau muống xào tỏi, canh bí nấu tôm tươi, thịt bò xào hành tây và cơm trắng. Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn đã liên hệ với các nhà hàng Việt Nam tại Doha để đặt món và vận chuyển đến khách sạn.

Những bữa ăn hợp khẩu vị giúp các cầu thủ cảm thấy ngon miệng, thoải mái hơn, đồng thời bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu. Đội tuyển dự kiến tiếp tục duy trì thực đơn các món ăn Việt Nam trong những ngày tới, góp phần giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho các trận đấu tại FIFA U17 World Cup 2026.

Xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Đồ họa: VFF.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.

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