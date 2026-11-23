Lý Hoàng Nam và Tống Nhật Minh thắng Quang Dương và Harsh Mehta 11-3, 11-5 để giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại giải pickleball VTV9 Open 2026.

Lý Hoàng Nam và Tống Nhật Minh thắng cả hai ván trong trận chung kết đôi nam VTV9 Open 2026.

Ngày 22/11, trên cụm sân Banger ở phường Bình Trưng, TP.HCM, Hoàng Nam và Nhật Minh sớm giành ưu thế trong trận chung kết. Hai tay vợt của Kamito Club phối hợp ăn ý trong lần trở lại đánh cặp, trong khi Quang Dương và Mehta gặp khó khăn ngay từ ván mở màn.

Hoàng Nam và Nhật Minh thắng ván đầu 11-3. Sang ván hai, Quang Dương và tay vợt Ấn Độ ghi được nhiều hơn hai điểm nhưng vẫn để đôi Việt Nam kiểm soát thế trận. Hoàng Nam và Nhật Minh khép lại trận đấu với tỷ số 11-5, chỉ để đối thủ ghi tổng cộng 8 điểm qua hai ván.

Hoàng Nam từng gặp chính Quang Dương và Mehta ở bán kết Pickleball World Cup tại Đà Nẵng hồi tháng 9. Khi ấy, anh đánh cặp với Nguyễn Ảnh Gia Huy. Hai tay vợt Việt Nam thua ván đầu rồi ngược dòng giành vé vào chung kết. Hơn hai tháng sau, khi đổi bạn đánh cặp, Hoàng Nam tiếp tục thắng hai đối thủ quen thuộc, lần này chỉ sau hai ván.

Với Nhật Minh, chức vô địch tại TP.HCM nối tiếp những kết quả anh từng đạt được ở các giải trẻ. Trước khi chuyển sang pickleball, Nhật Minh chơi bóng bàn và giành hai huy chương đồng tại giải trẻ quốc gia. Năm 2025, sau chưa đầy nửa năm tập pickleball, anh cùng Lê Xuân Đức vô địch đôi nam U18 thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Tại VTV9 Open năm nay, Nhật Minh lên ngôi ở nội dung chuyên nghiệp cùng Hoàng Nam.

VTV9 Open 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, quy tụ gần 800 vận động viên trong nước và quốc tế. Ở lần tổ chức thứ hai, giải có 9 nội dung đánh đôi với tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng . Hơn 60 tay vợt góp mặt ở hai nội dung chuyên nghiệp gồm đôi nam và đôi nam nữ.