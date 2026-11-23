MU hai lần gỡ được cách biệt hai bàn trong trận cuối của Michael Carrick, rồi lại để Liverpool dẫn 2-0 chỉ sau 13 phút ở trận đầu của Mauricio Pochettino.

Liverpool dẫn MU hai bàn khi đồng hồ ở Anfield mới chỉ 12 phút 38 giây.

Chứng kiến hàng thủ MU bị đánh bại ngay đầu trận ở Anfield, cựu hậu vệ Gary Neville hình dung Michael Carrick đang xem ở nhà và tự nhủ: “Phải, hai tuần trước mình cũng phải xoay xở với những chuyện như thế”.

Carrick không nói câu ấy.

Song, có một chi tiết khiến lời bình của Neville trên Sky Sports đáng để ngẫm: ở trận cuối của Carrick, MU từng có cả giờ nghỉ giữa hai hiệp để chấn chỉnh hàng thủ. Chỉ ba phút sau khi bóng lăn trở lại, họ thua thêm một bàn.

Pochettino còn ít thời gian hơn. Từ buổi tập đầu tiên ở Carrington ngày 19/11 đến chuyến làm khách tại Anfield ngày 22/11 chỉ có ba ngày. MU thua Liverpool 0-4 ở vòng 11 Premier League, sau khi phải chơi thiếu người từ phút thứ tám.

Tỷ số ấy khó dùng để đánh giá năng lực của tân HLV. Tuy nhiên, cách Liverpool ghi bàn thứ hai lại giải thích khá rõ vì sao thay người đứng ngoài đường biên chưa đủ để MU phòng ngự tốt hơn.

165 giây và một người bị bỏ quên

Đồng hồ chỉ 9 phút 53 giây khi Dominik Szoboszlai sút phạt mở tỷ số. Đến 12 phút 38 giây, Florian Wirtz ghi bàn thứ hai. Theo phân tích của James Ducker trên The Telegraph, ở đầu pha bóng ấy, Wirtz còn ở gần Youri Tielemans. Vậy mà đến khi dứt điểm, anh có đủ khoảng trống để xử lý cả một đường chuyền hơi ra sau lưng.

Liverpool tạo ra khoảng trống ấy bằng hai động tác ngược chiều. Alexander Isak lùi xuống nhận đường chuyền của Ronald Araujo, còn Wirtz chạy lên phía sau hàng tiền vệ MU. Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez giữ vị trí sâu, nên Isak có thời gian mở bóng sang trái.

Đến lúc Rio Ngumoha vượt qua Diogo Dalot, cả Tielemans lẫn De Ligt đều quay sang nhìn người cầm bóng. Người duy nhất họ không còn nhìn thấy lại chính là người sắp ghi bàn.

Wirtz ghi bàn cho Liverpool trước MU.

Một đội chơi với 10 người đôi khi phải chấp nhận để hậu vệ đối phương rảnh chân chuyền bóng. Nhưng ở tình huống quyết định, MU vẫn có người đứng gần Wirtz. Tielemans thấy anh từ đầu, còn De Ligt ở đủ gần để can thiệp nếu nhận ra bước chạy ấy. Điều Roy Keane chỉ ra trên sóng truyền hình rất trúng: đông người trước khung thành có thể tạo cảm giác an toàn giả tạo khi cầu thủ nào cũng nghĩ đã có người khác theo kèm.

Carrick từng thấy một bàn thua tương tự trước Aston Villa. Từ quả đá phạt của John McGinn, Leny Yoro đánh đầu trúng xà ngang khung thành nhà. Sai sót ấy dễ thấy nhất, nhưng bóng bật ra vẫn còn hai nhịp nữa mới vào lưới. Nicolas Jackson đón được bóng trước các hậu vệ MU. Leon Goretzka lại đến trước người theo kèm để kết thúc đường chuyền của Jackson. Nếu chỉ sửa động tác đánh đầu của Yoro, HLV sẽ bỏ qua hai cầu thủ Villa liên tiếp được chạm bóng ngay trước mặt thủ môn.

Đặt hai bàn thua cạnh nhau mới thấy điểm chung. Villa cần một pha bóng bật xà, Liverpool có cú đảo chân của Ngumoha. Cả hai lần, hậu vệ MU ở phía gần bóng đều gặp khó. Và cả hai lần, cầu thủ ở phía xa bóng mới là người định đoạt tình huống.

Thẻ đỏ ở Anfield khiến Pochettino mất một hậu vệ. Trước Villa, Carrick có đủ 11 người mà vẫn không tìm được ai theo Goretzka.

Cái giá của việc luôn phải sửa sai

Theo The Telegraph, đây là lần thứ năm trong tám trận MU bị đối thủ đánh phủ đầu. Atletico ghi bàn sau 47 giây, Como cần 118 giây. Roma dẫn 2-0 trong 17 phút tại Old Trafford, còn Villa chỉ mất bốn phút để tạo cách biệt tương tự. Trước Liverpool, MU thậm chí còn chưa kịp thử xem họ có thể làm gì khi bị dẫn một bàn thì đã phải tìm cách gỡ hai bàn.

Carrick từng giúp MU thắng ngược Roma 3-2. Trước Villa, Joshua Zirkzee ghi bàn ở phút 90+2 rồi Patrick Dorgu đánh đầu san bằng tỷ số ở phút 90+6. Hai cuộc ngược dòng cho thấy đội bóng ấy vẫn có những cầu thủ biết tạo khác biệt. Chúng cũng phơi bày cái khó của Carrick: ngay trong buổi chiều hàng công ghi bốn bàn ở sân nhà, ông vẫn phải đợi đến quả phạt góc cuối trận mới giữ được một điểm.

Pochettino rút Mbeumo ở phút 22 để gia cố hàng thủ, dù MU đang cần bàn gỡ.

Với Pochettino, cái giá hiện ra ở phút 22. MU cần hai bàn để trở lại trận đấu, nhưng ông phải rút Bryan Mbeumo và tung Harry Maguire vào sân. Quyết định ấy có lý. Cuối hiệp một, khi Isak xoay người sút trong khu 5,5 m, Maguire kịp đưa chân chắn bóng. Đổi lại, Matheus Cunha phải chơi một mình phía trên, còn Bruno Fernandes lùi về cùng Tielemans và Kobbie Mainoo. Để có người chặn một cú sút ở đầu sân này, MU vừa bớt đi một người có thể đón đường phản công ở đầu sân kia.

Vì thế, lời bình của Neville cũng chưa hẳn minh oan cho Carrick. Những bàn thua lặp lại qua nhiều tuần là chuyện ông phải chịu một phần trách nhiệm. Với Pochettino, Anfield mới là lần đầu ông nhìn thấy vấn đề từ khu kỹ thuật. Thước đo đáng chờ ở HLV mới có lẽ nằm ở một tình huống rất nhỏ trong những trận tới: khi Dalot bị vượt qua, người đứng cạnh anh có còn mải nhìn quả bóng, hay đã kịp ngoái lại tìm cầu thủ đang băng vào?

Chỉ một cái ngoái đầu đúng lúc cũng có thể giúp Pochettino giữ Mbeumo trên sân, thay vì lại phải gọi thêm một trung vệ khi đội nhà cần bàn gỡ.

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