Michael Carrick có mặt tại một buổi hòa nhạc ở London với diện mạo tươi tắn sau khi bị MU sa thải.

Hình ảnh mới nhất của Carrick.

Nhà cầm quân 45 tuổi bị MU chấm dứt hợp đồng hôm 12/11 sau khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 40 năm. "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn với nhà cầm quân người Anh.

Quyết định sa thải Carrick gây nhiều tranh cãi, bởi ông giúp MU hồi sinh ở mùa giải trước. Sau khi thay thế Ruben Amorim, cựu tiền vệ này đưa đội chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, mùa giải hiện tại trở thành cơn ác mộng khi MU chỉ thắng một trong 10 trận Premier League, đồng thời nhận tới 4 thất bại.

Ban lãnh đạo MU nhanh chóng tìm được người kế nhiệm Carrick. Mauricio Pochettino được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng và dự kiến có trận ra mắt cuối tuần này trong chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool.

Trong khi MU bắt đầu kỷ nguyên mới, Carrick dường như nhanh chóng tận hưởng cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Cuối tuần qua, ông xuất hiện tại buổi biểu diễn của ban nhạc The Courteeners ở Alexandra Palace, London. Trong bức ảnh chụp cùng người hâm mộ tại sự kiện, Carrick nở nụ cười thoải mái, gương mặt rạng rỡ và không còn vẻ căng thẳng thường thấy trong những tháng cuối dẫn dắt MU.

Hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: "Ông ấy trông như trẻ ra 5 tuổi rồi". Người khác đồng tình, trong khi một tài khoản hài hước nhận xét Carrick thậm chí trẻ hơn tới 20 tuổi. Một số ý kiến khác viết: "Carrick đang tận hưởng cuộc sống", "Những nếp nhăn biến mất" hay "Ông ấy như trẻ lại".

Vẻ ngoài thoải mái của Carrick càng khiến nhiều người tin vào áp lực công việc ở sân Old Trafford. Hiện tại, HLV Pochettino sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong việc đưa MU trở lại với quỹ đạo chiến thắng.