MU bổ nhiệm Pochettino

Sau khi sa thải Michael Carrick, MU quyết định để Mauricio Pochettino tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến tháng 6/2029.

Pochettino tiếp quản MU thay Carrick.

"MU đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để Pochettino và ban huấn luyện của ông rời tuyển Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển. Nhà cầm quân người Argentina được biết đến với lối chơi tấn công cường độ cao, khả năng xây dựng đội bóng gắn kết và phát triển cầu thủ. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Espanyol năm 2009, trước khi sang Anh dẫn dắt Southampton và giúp CLB lập kỷ lục điểm số tại Premier League vào năm 2014", trang chủ MU đưa tin tối 13/11.

"Trong 5 mùa giải trọn vẹn ở Tottenham, Pochettino giúp đội giành vé dự Champions League 4 mùa liên tiếp. Năm 2019, ông đưa Tottenham vào chung kết giải đấu này lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Pochettino tiếp quản Paris Saint-Germain năm 2021 và cùng đội giành ba danh hiệu gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp. Ông trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea năm 2023. Gần nhất, Pochettino đưa tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup", trang chủ MU tiếp tục.

Trước khi sa thải Carrick, Pochettino được ban lãnh đạo MU xác định là ứng viên số một ngồi ghế HLV trưởng. Chiến lược gia người Argentina sẽ trở lại Premier League làm việc với nhiệm vụ đặc biệt khó khăn: vực dậy MU đang chìm sâu trong khủng hoảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Theo Daily Mail, Pochettino sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. MU đã thủng lưới 19 bàn tại Premier League và chỉ giữ sạch lưới một lần trong 15 trận trên mọi đấu trường. Trận hòa Aston Villa 4-4 mới đây là minh chứng cho sự thiếu ổn định của hàng thủ "Quỷ đỏ".

Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham, Chelsea và Paris Saint-Germain.

Trước khi nhận lời dẫn dắt MU, Pochettino hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Mỹ tại CONCACAF Nations League. Ông dự kiến có rất ít thời gian làm việc với đội hình mới trước chuyến làm khách Liverpool tại Anfield vào ngày 22/11. Đây sẽ là thử thách đầu tiên để đánh giá khả năng tạo ra sự thay đổi của chiến lược gia 54 tuổi.

Theo cựu hậu vệ Gary Neville, một trong những vấn đề quan trọng mà Pochettino cần giải quyết là chính sách chuyển nhượng. Cựu danh thủ MU từng cảnh báo HLV người Argentina không nên chấp nhận công việc nếu INEOS không cam kết ngân sách bổ sung ít nhất hai hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, cùng nguồn tài chính cho hai mùa hè tiếp theo.

Bên cạnh đó, tương lai Bruno Fernandes cũng là bài toán đáng chú ý. Đội trưởng người Bồ Đào Nha đã hai lần từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng, trong khi thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6/2027.

Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham, Chelsea và Paris Saint-Germain. Kinh nghiệm tại bóng đá Anh là lợi thế, nhưng Old Trafford sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

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