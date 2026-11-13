Nhân viên MU phẫn nộ vì cách sa thải Carrick

Cách ban lãnh đạo MU đối xử với Michael Carrick trong những ngày cuối cùng tại Old Trafford khiến nhiều nhân viên CLB bất bình, giữa lúc Mauricio Pochettino chuẩn bị tiếp quản CLB.

Michael Carrick rời Carrington sáng 12/11, khép lại nhiệm kỳ HLV trưởng MU sau chuỗi kết quả thất vọng.

Sáng 12/11, Michael Carrick có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington lúc 7h50. Khác với hai ngày trước, cựu đội trưởng MU không còn mặc trang phục tập luyện của CLB. Ông hiểu cuộc gặp với Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox sẽ khép lại nhiệm kỳ của mình.

Carrick rời Carrington lúc 10h18, sau khi được thông báo quyết định sa thải. Thông tin bắt đầu xuất hiện trên truyền thông từ 9h30, nhưng MU khẳng định các bản tin được đăng tải quá sớm. Đến 10h37, CLB mới chính thức xác nhận cuộc chia tay bằng thông cáo dài vỏn vẹn 142 từ.

Theo Daily Mail, toàn bộ ban huấn luyện của Carrick cũng phải rời đội bóng, gồm trợ lý Steve Holland, các HLV Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion và HLV thủ môn Craig Mawson. Một ngày trước khi quyết định được công bố, Evans đã rời Carrington với chiếc xe chất đầy thùng giấy. Hình ảnh ấy gần như báo trước những gì sắp xảy ra.

Sau khi Carrick mất việc, HLV đội U21 Adam Lawrence được giao phụ trách buổi tập của những cầu thủ không lên tuyển trong đợt FIFA Days.

Cách hành xử của giới chủ khiến nội bộ bất bình

Theo Daily Mail, điều khiến nhiều nhân viên MU tức giận không chỉ nằm ở quyết định sa thải Carrick, mà còn ở cách ban lãnh đạo xử lý cuộc chia tay.

Cách ban lãnh đạo MU xử lý cuộc chia tay Carrick khiến nhiều nhân viên CLB bất bình.

Carrick và Evans đều có hơn 20 năm gắn bó với MU, được đồng nghiệp và người hâm mộ kính trọng. Tuy nhiên, cả hai phải trải qua những ngày chờ đợi trong tình trạng gần như biết trước số phận, trong khi giới chủ xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế.

Theo Telegraph, nhiều nhân viên đồng tình với Gary Neville khi cựu hậu vệ MU dùng từ "kinh tởm" để chỉ trích cách Carrick bị đối xử.

Trong ba ngày cuối cùng, Carrick vẫn lái xe đến Carrington, đi ngang qua các phóng viên và ống kính máy quay đang chờ đợi bên ngoài. Cùng thời điểm, Berrada và Wilcox gặp Sir Jim Ratcliffe tại Monaco để bàn về thương vụ Mauricio Pochettino.

Ban lãnh đạo có quyền thay HLV khi thành tích không đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, để một người từng giữ băng đội trưởng và có nhiều năm phục vụ CLB phải tiếp tục làm việc trong cảnh tương lai gần như đã được định đoạt là điều khiến nhiều người khó chấp nhận.

Sự bất mãn còn xuất phát từ cách INEOS điều hành MU trong ba năm qua. Ratcliffe thực hiện các đợt tinh giản nhân sự, cắt giảm tổng cộng khoảng 450 việc làm nhằm tiết kiệm chi phí. Trong khi nhiều nhân viên mất việc, CLB liên tục phải trả những khoản bồi thường lớn vì thay đổi HLV.

MU dự kiến chi khoảng 10 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Pochettino cùng các cộng sự với Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Cộng thêm khoản bồi thường dành cho Carrick và ban huấn luyện, tổng chi phí tuyển dụng và sa thải HLV dưới thời INEOS có thể tiến sát 50 triệu bảng.

Những con số gây ra câu hỏi về hiệu quả quản lý. MU tìm cách tiết kiệm tiền lương nhân viên, nhưng lại tiêu tốn hàng chục triệu bảng để sửa chữa những quyết định thiếu hiệu quả trên phương diện bóng đá.

Omar Berrada và Jason Wilcox chịu nhiều chỉ trích khi xúc tiến thương vụ Pochettino trong lúc Carrick vẫn làm việc tại Carrington.

Bởi vậy, phát biểu của Berrada tại bữa tối kỷ niệm 40 năm Sir Alex Ferguson gắn bó với MU càng khiến một số người trong CLB ngạc nhiên. Khi ấy, vị giám đốc điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa đội bóng.

Thông điệp của Berrada bị đặt dấu hỏi ngay sau cách CLB xử lý trường hợp Carrick. Một bộ phận nhân viên tin rằng thay HLV sẽ không giải quyết được những vấn đề tồn tại ở MU nếu bộ máy lãnh đạo không có sự thay đổi đáng kể.

Cuộc khủng hoảng cũng khiến mối quan hệ giữa Ratcliffe và gia đình Glazer tiếp tục bị soi xét. Từ tháng 2/2027, gia đình Glazer có thể kích hoạt điều khoản buộc Ratcliffe bán 28% cổ phần cho bên thứ ba với mức giá thấp hơn 25 USD mỗi cổ phiếu mà ông từng trả vào năm 2024. Nếu muốn giữ quyền lợi của mình, Ratcliffe phải đáp ứng đề nghị mua lại và tiến tới thâu tóm CLB.

Carrick ra đi, Pochettino chuẩn bị tiếp quản

Bất chấp những chỉ trích, các nguồn tin từ MU cho rằng ban lãnh đạo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải Carrick.

Đội bóng đã rơi xuống nhóm xuống hạng tại Premier League, trong khi thành tích chỉ có một chiến thắng sau 10 trận gần nhất ở giải đấu không thể đáp ứng yêu cầu. Cuối tháng 10, MU từng quyết định tiếp tục trao cơ hội cho Carrick, nhưng cuộc đánh giá toàn diện sau đó khiến ban lãnh đạo thay đổi quan điểm.

Những người đứng đầu CLB tin rằng chất lượng đội hình MU tốt hơn nhiều so với kết quả hiện tại. Họ kỳ vọng một HLV mới có thể giúp các cầu thủ tìm lại phong độ và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong thông cáo chia tay, MU ghi nhận Carrick đã làm việc với "tinh thần chuyên nghiệp ở mức cao nhất". Tuy nhiên, phản ứng từ phòng thay đồ lại khá lạnh nhạt.

Sau khi thông tin sa thải được công bố, các cầu thủ MU không lập tức đăng tải những lời chia tay công khai trên mạng xã hội. Nhiều người đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia, trong đó có Bruno Fernandes.

Đội trưởng người Bồ Đào Nha từng công khai đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick sau thất bại trước Como tại Champions League. Những phát biểu ấy ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của nhà cầm quân người Anh trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.

Mauricio Pochettino được kỳ vọng tiếp quản MU trước trận gặp Liverpool tại Anfield ngày 22/11.

Trong khi Carrick thu dọn đồ đạc rời Carrington, Pochettino vẫn ở Mỹ để hoàn thành công việc với đội tuyển quốc gia nước này.

Nhà cầm quân người Argentina dự kiến xuất hiện trong cuộc họp báo lúc 14h15 ngày 13/11, trước trận gặp Haiti tại CONCACAF Nations League. Ông nhiều khả năng phải trả lời những câu hỏi đầu tiên liên quan đến công việc tại Old Trafford.

Theo kế hoạch được Daily Mail tiết lộ, Pochettino tiếp tục dẫn dắt tuyển Mỹ ở trận lượt về tại Cincinnati vào rạng sáng 18/11, trước khi bay đến Manchester. Ông dự kiến có vài ngày làm quen với đội hình mới và chuẩn bị cho cuộc đối đầu Liverpool tại Anfield ngày 22/11.

Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Mỹ vào tháng 9/2024, chỉ vài tháng sau khi chia tay Chelsea. Trong hơn hai năm làm việc tại đây, ông dần thích nghi với cuộc sống Mỹ, đặc biệt yêu thích rượu bourbon, nhạc đồng quê và thành phố Nashville.

Một trong những ca khúc yêu thích của Pochettino là Choosin' Texas của Ella Langley. Ông cũng từng thừa nhận bật khóc khi xem Miracle, bộ phim kể về chiến thắng lịch sử của đội khúc côn cầu trên băng Mỹ trước Liên Xô tại Olympic mùa đông 1980.

Những ngày cuối cùng tại Mỹ, Pochettino cùng đội tuyển đóng quân ở Trilith, thị trấn gần trung tâm huấn luyện mới tại Fayetteville, phía tây nam Atlanta. Nơi này được xây dựng phục vụ ngành điện ảnh, với tổ hợp Trilith Studios lớn nhất nước Mỹ bên ngoài Hollywood.

Pochettino có nhiều điều để tiếc nuối khi rời tuyển Mỹ, nhưng cơ hội trở lại Premier League và dẫn dắt MU mang sức hút khó cưỡng.

Dẫu vậy, những gì xảy ra với Carrick cũng là lời cảnh báo dành cho người kế nhiệm. MU từng thay nhiều HLV, chi không ít tiền bồi thường và liên tục khởi động những kế hoạch tái thiết. Kết quả trên sân vẫn không tương xứng với nguồn lực của CLB.

Pochettino có thể mang đến phương pháp huấn luyện mới, nhưng những vấn đề tại Old Trafford không chỉ thuộc về chiến thuật hay năng lực của người cầm quân. Khi bộ máy quản lý tiếp tục gây tranh cãi, chiếc ghế HLV trưởng MU vẫn là một trong những công việc nhiều áp lực nhất bóng đá châu Âu.