MU chờ Pochettino 8 năm để rồi rơi xuống nhóm xuống hạng

Tám năm sau lần đầu tính chuyện bổ nhiệm Mauricio Pochettino, MU cuối cùng sắp có ông trong hoàn cảnh tệ nhất: đứng thứ 18 Premier League.

Mauricio Pochettino từng nhiều lần được MU cân nhắc trước khi tiến gần đến chiếc ghế HLV trưởng vào tháng 11/2026.

Năm 2018, khi MU bắt đầu quan tâm nghiêm túc đến Mauricio Pochettino, ông đang là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu. Tottenham dưới tay nhà cầm quân Argentina chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, liên tục cạnh tranh suất dự Champions League và từng thách thức Chelsea trong cuộc đua vô địch nước Anh.

Tám năm sau, Pochettino chuẩn bị đến Old Trafford. Nhưng MU không còn là đội bóng tìm kiếm HLV để cạnh tranh chức vô địch. Họ vừa sa thải Michael Carrick sau 10 vòng Premier League, giành vỏn vẹn 8 điểm, thắng một trận và đứng trong nhóm xuống hạng.

Theo Sky Sports, MU đạt thỏa thuận nguyên tắc với Pochettino và sẵn sàng chi khoảng 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng giữa ông với tuyển Mỹ. Cuộc bổ nhiệm chưa hoàn tất, nhưng gần như mọi con đường đều đang dẫn nhà cầm quân 54 tuổi đến Old Trafford.

Điều đáng nói, MU từng có nhiều cơ hội đưa Pochettino về Manchester trong quá khứ. Họ liên tục cân nhắc, rồi chọn người khác. Đến khi đội bóng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, cái tên từng bị bỏ qua lại trở thành phương án giải cứu.

Tám năm và ba lần bỏ lỡ

Tháng 12/2018, Jose Mourinho bị sa thải. Pochettino nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế tại Old Trafford. Sir Alex Ferguson từng đánh giá cao công việc của HLV người Argentina tại Tottenham.

Khi ấy, Pochettino có những thành tích đủ sức thuyết phục. Mùa 2016/17, Tottenham giành 86 điểm, ghi 86 bàn và chỉ thủng lưới 26 lần sau 38 vòng Premier League. Họ đứng thứ hai, chỉ sau Chelsea của Antonio Conte.

Pochettino xây dựng một tập thể trẻ trung với Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen và Son Heung-min. Tottenham không sở hữu ngân sách chuyển nhượng lớn như những đối thủ hàng đầu, nhưng vẫn duy trì khả năng cạnh tranh nhờ lối chơi có tổ chức.

Tuy nhiên, MU quyết định trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer. Sáu tháng sau, Pochettino đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019, trước khi thất bại trước Liverpool.

Pochettino đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019, giai đoạn ông được đánh giá là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu.

Năm 2022, MU một lần nữa cân nhắc Pochettino. David Ornstein của The Athletic tiết lộ ông nằm trong hai ứng viên cuối cùng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo quyết định chọn Erik ten Hag, người vừa gây tiếng vang tại Ajax.

Hai năm sau, cơ hội tiếp tục xuất hiện khi Pochettino chia tay Chelsea. MU đã trao đổi với ông trong quá trình đánh giá tương lai Ten Hag, nhưng cuối cùng quyết định giữ nhà cầm quân Hà Lan. Chỉ vài tháng sau, Ten Hag bị sa thải và Ruben Amorim được bổ nhiệm.

Ba lần, MU đều đi theo hướng khác. Đến năm 2026, sau khi Amorim rồi Carrick lần lượt mất việc, Pochettino lại trở thành lựa chọn hàng đầu.

Nhìn lại những quyết định ấy, thật khó tìm thấy sự nhất quán trong cách MU xây dựng đội bóng. Họ từng lựa chọn Mourinho vì kinh nghiệm, Solskjaer vì sự gắn bó, Ten Hag vì triết lý chiến thuật và Amorim với tham vọng thay đổi hệ thống. Carrick được trao cơ hội sau một giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi.

Mỗi HLV đến với những ý tưởng khác nhau, kéo theo thay đổi về nhân sự và cách vận hành. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là những cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại.

Michael Carrick bị MU sa thải sau khi đội bóng chỉ giành 8 điểm qua 10 vòng Premier League 2026/27.

Cây bút Phil McNulty của BBC nhận định cuộc theo đuổi Pochettino của MU đã kéo dài cả thập kỷ. Mối liên hệ giữa hai bên thậm chí xuất hiện từ năm 2016, khi HLV người Argentina gặp Ferguson tại London.

Từ một cuộc gặp giữa hai người làm bóng đá đến khả năng bổ nhiệm tại Old Trafford, MU đã mất quá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, vị thế của cả CLB lẫn Pochettino đều thay đổi đáng kể.

Pochettino còn là người MU từng khao khát?

Pochettino hiện không còn sở hữu sức hút như thời kỳ đỉnh cao tại Tottenham. Ông từng vô địch Ligue 1 cùng PSG, nhưng không thể đưa đội bóng Pháp đến thành công tại Champions League.

Tại Chelsea, nhà cầm quân Argentina cũng trải qua một mùa giải nhiều biến động. Đội bóng London kết thúc Premier League 2023/24 ở vị trí thứ sáu với 63 điểm, ghi 77 bàn. Thành tích cải thiện đáng kể so với mùa trước, nhưng Pochettino vẫn ra đi chỉ sau một năm.

Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt tuyển Mỹ, đưa đội bóng vào vòng 1/16 World Cup 2026. Tháng 8, Liên đoàn Bóng đá Mỹ gia hạn hợp đồng với Pochettino đến năm 2030. Chỉ ba tháng sau, ông đứng trước cơ hội trở lại Premier League.

Barney Ronay của The Guardian nhìn nhận cuộc tái ngộ tiềm năng giữa MU và Pochettino mang nhiều nghịch lý. Một bên là CLB liên tục thay HLV nhưng không giải quyết được những vấn đề cốt lõi. Bên còn lại là nhà cầm quân từng được kỳ vọng rất lớn, song chưa thể đưa sự nghiệp đến đỉnh cao như những năm đầu tại Tottenham.

Vấn đề của MU hiện nay cũng vượt xa khả năng một HLV có thể giải quyết trong vài tuần.

MU đứng trước một cuộc tái thiết mới sau hàng loạt quyết định thay HLV không mang lại thành công bền vững.

Carrick từng thắng 11 trong 16 trận đầu tiên, đánh bại cả Arsenal, Man City, Liverpool lẫn Chelsea, giúp MU giành vị trí thứ ba Premier League mùa 2025/26. Thành tích ấy thuyết phục ban lãnh đạo trao cho ông hợp đồng đến năm 2028.

Nhưng chỉ vài tháng sau, MU thắng 3 trong 15 trận trên mọi đấu trường, liên tục mắc sai lầm phòng ngự và rơi xuống nhóm cuối bảng. Carrick phải ra đi khi kế hoạch dài hạn mới chỉ bắt đầu.

Reuters đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người điều hành Old Trafford. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã sa thải bảy HLV chính thức. Riêng từ khi Jim Ratcliffe tham gia điều hành hoạt động bóng đá năm 2024, ba HLV đã mất việc.

Mùa hè vừa qua, MU chi khoảng 150 triệu bảng để bổ sung tuyến giữa với Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, đội hình vẫn mất cân đối, trong khi những điểm yếu ở hàng thủ chưa được xử lý triệt để.

Pochettino có thể giúp MU pressing tốt hơn, cải thiện thể lực và phát triển cầu thủ trẻ. Nhưng ông không thể lập tức sửa chữa những quyết định tuyển dụng thiếu đồng bộ suốt nhiều năm.

Nếu Pochettino tiếp quản đội bóng ngay trong tháng 11, thử thách đầu tiên có thể là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield ngày 22/11. Một kết quả bất lợi sẽ khiến áp lực gia tăng ngay từ thời điểm bắt đầu.

MU đã mất tám năm để tiến gần đến Pochettino hơn bao giờ hết. Trong thời gian ấy, họ từ một đội bóng còn khả năng cạnh tranh nhóm đầu trở thành tập thể phải lo giữ vị trí tại Premier League.

Pochettino có thể là một HLV phù hợp, nhưng việc bổ nhiệm ông không bảo đảm MU sẽ thoát khỏi khủng hoảng. Sau quá nhiều lần thay tướng, câu hỏi lớn nhất tại Old Trafford không còn là ai sẽ đến tiếp theo, mà là vì sao những người lựa chọn HLV vẫn chưa tìm được con đường đúng.