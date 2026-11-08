Mourinho cảnh báo Real Madrid kiệt sức

Jose Mourinho lo các cầu thủ Real Madrid đang bị bào mòn thể lực vì lịch thi đấu dày đặc, trước khi tiếp tục phải căng sức trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Real Madrid vừa trải qua 3 trận đấu chỉ trong 7 ngày. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 3-0 trước Valencia tại Mestalla rạng sáng 8/11, Jose Mourinho không giấu được sự lo lắng về tình trạng thể lực của các học trò. Real Madrid vừa trải qua chuỗi ba trận trong 7 ngày và theo HLV người Bồ Đào Nha, nhiều cầu thủ đang ở ngưỡng quá tải.

“Các cầu thủ đang rất mệt về thể lực. Họ sẽ cần vài ngày đầu tuần để hồi phục. Tuy nhiên, về tinh thần thì tôi không lo, bởi những người quen chiến thắng luôn biết cách giữ sự tập trung và động lực”, Mourinho chia sẻ.

Điều khiến ông lo hơn nằm ở quãng thời gian ngay sau đó. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia bắt đầu từ tuần tới, đồng nghĩa nhiều cầu thủ Real Madrid tiếp tục phải thi đấu dù cơ thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn.

“Nếu họ ở lại CLB, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng quá trình hồi phục. Nhưng các cầu thủ phải trở về đội tuyển quốc gia. Điều họ cần lúc này là nghỉ ngơi trước khi tiếp tục thi đấu”, Mourinho nói.

Nhà cầm quân 63 tuổi cũng công khai phàn nàn về cách La Liga sắp xếp lịch thi đấu và nhắc trực tiếp tới Chủ tịch Javier Tebas. Mourinho cho rằng việc Real phải đá ba trận trong 7 ngày vẫn nằm trong giới hạn có thể đáp ứng, nhưng khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn đáng kể, nhất là khi nhiều người còn phải tiếp tục thi đấu ở cấp đội tuyển.

Dù vậy, chiến thắng tại Mestalla vẫn mang lại cho Mourinho một cột mốc đáng chú ý. Sau 126 trận dẫn dắt tại La Liga, ông đã có 97 chiến thắng, đạt tỷ lệ 77%.

Thành tích này giúp Mourinho đứng đầu danh sách những HLV có tỷ lệ thắng cao nhất giải đấu, nếu chỉ tính những người đã cầm quân ít nhất 100 trận. Pep Guardiola đứng sau với 76,3%, còn Carlo Ancelotti đạt 71,1%.

Hansi Flick hiện có tỷ lệ thắng 79,3%, cao hơn Mourinho, nhưng mới trải qua 87 trận tại La Liga nên chưa đủ điều kiện góp mặt trong nhóm thống kê này.

Mourinho thừa nhận tự hào với cột mốc vừa đạt được, nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian cho những con số trong quá khứ. Theo ông, tỷ lệ thắng hay các kỷ lục cá nhân sẽ nhanh chóng mất ý nghĩa nếu Real Madrid không tiếp tục giành kết quả tốt ở trận kế tiếp.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.