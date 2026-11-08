Cảnh sát can thiệp vụ hỗn chiến trận Valencia - Real

Căng thẳng bùng lên trong đường hầm sân Mestalla ở giờ nghỉ trận Valencia - Real Madrid, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát phải can thiệp.

Cảnh sát phải can thiệp sau khi cầu thủ và thành viên hai đội lời qua tiếng lại trong đường hầm Mestalla.

Sự cố xảy ra sau khi hiệp một khép lại với việc Real Madrid dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Federico Valverde. Phía Valencia phản ứng gay gắt với trọng tài Hernández Maeso vì cho rằng tình huống dẫn đến bàn thua bắt nguồn từ một quyết định không chính xác.

Theo AS, khi tổ trọng tài rời sân, một số cầu thủ và thành viên Valencia, trong đó có Gayà, Guido, Pepelu cùng Giám đốc Thể thao Braulio Vázquez, tiến đến phàn nàn. Không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi phía Real Madrid cũng nhập cuộc.

Antonio Rüdiger, Eder Militao và Jude Bellingham được cho là yêu cầu các thành viên Valencia ngừng phản ứng và trở về phòng thay đồ. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, khiến lực lượng an ninh sân Mestalla cùng Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha phải có mặt để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rüdiger là một trong những người bị chú ý nhiều nhất trong vụ việc. AS dẫn lời các nhân chứng cho biết trung vệ Real Madrid có va chạm với một nhân viên an ninh tư nhân của Valencia trong lúc người này cố can thiệp. Tuy nhiên, biên bản trọng tài không ghi nhận Rüdiger là người bị xử lý trực tiếp vì hành vi này.

Người bị nhắc tên rõ nhất trong báo cáo của trọng tài là Braulio Vázquez. Giám đốc Thể thao Valencia bị ghi nhận đã tiến về phía trợ lý trọng tài, liên tục phản đối quyết định trước bàn thắng của Real Madrid và thể hiện thái độ kích động.

Theo biên bản, Vázquez nhiều lần hét rằng tình huống trước bàn mở tỷ số “không phải lỗi” và cho rằng quyết định của tổ trọng tài là khó chấp nhận. Khi Hernández Maeso đi ngang qua, ông tiếp tục phản ứng trước khi cảnh sát phải can thiệp, xác minh danh tính rồi đưa khỏi khu vực đường hầm.

Vụ việc khiến trận đấu tại Mestalla nóng lên ngay cả khi hai đội chưa bước vào hiệp hai. Valencia vốn nổi tiếng với bầu không khí căng thẳng trong những lần tiếp Real Madrid, và tranh cãi lần này tiếp tục làm tăng nhiệt một trong những cặp đấu giàu xung đột của La Liga.