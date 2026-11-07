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Thể thao

Vinicius bị chỉ trích thậm tệ

  • Thứ bảy, 7/11/2026 21:12 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Phong độ sa sút cùng thái độ thi đấu hời hợt khiến Vinicius hứng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị cảnh báo có thể trở thành tác nhân phá vỡ sự cân bằng của Real Madrid.

Vinicius đang sa sút.

Trong bài viết trên tờ AS, nhà báo nổi tiếng Jesus Gallego thẳng thắn nhận định HLV Jose Mourinho mắc sai lầm khi cố gắng tìm cách đưa Vinicius trở lại đội hình chính, bất chấp những vấn đề mà cầu thủ này đang thể hiện.

Theo nhà báo Tây Ban Nha, quyết định sử dụng Vinicius trong trận đấu tại Athens khiến Real Madrid gần như đánh mất sự cân bằng. Đáng chú ý, Mourinho còn phải thay đổi hệ thống chiến thuật vốn mang lại hiệu quả ở những trận đấu trước Barcelona và Santander.

Việc quay lại sơ đồ ba tiền đạo khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn, thậm chí để một AEK Athens bị đánh giá thấp hơn tạo ra thế trận ngang ngửa. Gallego đặt câu hỏi tại sao Mourinho lại từ bỏ phương án đã mất ba tháng xây dựng chỉ để tìm chỗ đứng cho Vinicius mà không phải hy sinh Diomande.

"Cho dù Mourinho muốn giúp Vinicius tìm lại phong độ tốt nhất đến đâu, hiện tại cầu thủ này cũng không xứng đáng có vị trí nào khác ngoài băng ghế dự bị", Gallego nhận xét.

Nhà báo này cho rằng vấn đề của Vinicius không đơn thuần nằm ở hiệu suất tấn công kém cỏi. Ngôi sao người Brazil đang đánh mất sự tự tin, đồng thời thể hiện thái độ thiếu nhiệt huyết và thờ ơ trên sân, như thể những gì đang diễn ra không còn khiến anh bận tâm.

Gallego cho rằng Vinicius cần bị loại khỏi đội hình xuất phát để tự chứng minh khát khao giành lại vị trí. Những pha bứt tốc, vài tình huống rê bóng hay một bàn thắng là chưa đủ. Cầu thủ 25 tuổi phải tích cực hỗ trợ phòng ngự, lùi về giúp đỡ đồng đội và chiến đấu quyết liệt hơn, giống như cách Diomande đang thể hiện.

Nếu không cải thiện tình hình, Vinicius hoàn toàn có thể phải chấp nhận chờ đến tháng 6/2027 để tìm kiếm một bến đỗ mới.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Vinicius Mourinho Vinicius

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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