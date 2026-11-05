Vinicius hứng bão chỉ trích

Rạng sáng 5/11, Vinicius Junior tiếp tục gây thất vọng khi không để lại dấu ấn ở trận Real Madrid thắng AEK Athens 3-2 thuộc lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League.

Vinicius sa sút ở mùa giải này.

Vinicius được HLV Jose Mourinho trao cơ hội đá chính trong chuyến làm khách tại Hy Lạp. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Flamengo không chứng minh được giá trị. Xuất phát bên cánh trái, Vinicius khiến Yan Diomande phải chuyển sang cánh đối diện. Đây vốn là vị trí mà tân binh của Real Madrid thi đấu rất ấn tượng trong thời gian gần đây.

Với Vinicius, anh thiếu chính xác trong những pha rê bóng, gần như không tạo được cơ hội đáng chú ý và liên tục gặp khó trước hàng phòng ngự đối phương. Trong khi Real Madrid phải chật vật ngược dòng sau khi bị dẫn 1-2, màn trình diễn của Vinicius càng trở nên lạc lõng.

AS thẳng thừng đánh giá hiệp một của tiền đạo người Brazil rất tệ. Sang hiệp hai, anh có nỗ lực cải thiện tình hình nhưng vẫn không đạt hiệu quả. Tờ báo này nhận định Diomande hiện vượt xa Vinicius trong cuộc cạnh tranh vị trí đá chính.

Cựu danh thủ Real Madrid Jorge Valdano, vốn nổi tiếng với những nhận xét chừng mực, cũng không giấu được sự thất vọng. Bình luận trên Movistar, ông cho rằng không thể sử dụng từ "chấp nhận được" để mô tả màn trình diễn của một cầu thủ đẳng cấp như Vinicius.

Valdano nhấn mạnh tiền đạo 26 tuổi thiếu nỗ lực, hiếm khi xử lý thành công và chỉ có một tình huống đáng chú ý trong cả trận. Theo ông, phong độ nghèo nàn này khó giúp Vinicius giành lại vị trí mà Diomande đang nắm giữ.

Trong khi đó, Marca cho rằng việc chỉ trích Vinicius không thể giải thích toàn bộ những vấn đề của Real Madrid, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên khi chất lượng thi đấu của đội bóng suy giảm mỗi khi cầu thủ người Brazil xuất hiện trên sân. Tờ báo này đặc biệt nhấn mạnh sự thiếu tích cực của anh trong nhiệm vụ phòng ngự.

Đáng chú ý, Vinicius sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Valencia do án treo giò. Khi trở lại, ngôi sao người Brazil có nguy cơ phải làm quen với vị trí trên băng ghế dự bị, nhất là khi Diomande đang chiếm ưu thế trong mắt Jose Mourinho.