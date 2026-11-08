Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Valencia với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 12 La Liga rạng sáng 8/11.

Real Madrid nối dài mạch toàn thắng sau chiến thắng trước Valencia. Ảnh: Reuters.

Đội bóng của HLV Jose Mourinho nhanh chóng kiểm soát thế trận trước Valencia, áp đảo về thời lượng cầm bóng và không gian chơi bóng. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho thấy khả năng phòng ngự khá chắc chắn, khiến những nỗ lực của Kylian Mbappe cùng các đồng đội chưa thể tạo ra khác biệt trong những phút đầu.

Valencia thậm chí có cơ hội mở tỷ số sau tình huống Thibaut Courtois phải trổ tài cản phá cú sút từ ngoài vùng cấm. Sau đó, "Bầy dơi" đưa được bóng vào lưới Real, nhưng bàn thắng của Cesar Tarrega không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt xuất hiện khi trận đấu trôi qua được khoảng 30 phút. Từ tình huống đá phạt của Mbappe, hàng thủ Valencia phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Federico Valverde tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Uruguay tại La Liga mùa này.

Valverde góp 1 bàn trước Valencia. Ảnh: Reuters.

Trước khi hiệp một khép lại, Real tiếp tục nhân đôi cách biệt. Mbappe kiến tạo để Jude Bellingham xâm nhập bên cánh trái. Đường căng ngang của tiền vệ người Anh có tác động từ hậu vệ đối phương, đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Arda Guler sút tung lưới Valencia.

Sau giờ nghỉ, đội khách vẫn duy trì quyền kiểm soát. Thủ môn Stole Dimitrievski liên tục cứu thua trước những pha dứt điểm của Guler, Mbappe và Bellingham, giúp Valencia tránh được một thất bại nặng nề hơn.

Dù vậy, nỗ lực của đội chủ nhà chỉ kéo dài đến phút cuối trận. Từ đường phát bóng dài của Courtois, Guler xử lý khéo léo trước khi chuyền bóng cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp bình tĩnh dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-0 và nâng thành tích cá nhân lên 13 bàn tại La Liga mùa này.

Chưa dừng lại ở đó, Valencia còn phải chơi thiếu người khi Jose Gaya nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Mbappe.

Chiến thắng này giúp Real nối dài chuỗi toàn thắng tại La Liga lên 5 trận. Nếu tính trên mọi đấu trường, con số này tăng lên 8 trận. Đây là lần đầu tiên từ năm 2022, "Los Blancos" mới thiết lập chuỗi thắng dài đến thế.

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