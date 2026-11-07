MU lỗ nặng nếu để thần đồng 15 tuổi đến Real Madrid

Manchester United có nguy cơ chỉ nhận một khoản tiền đào tạo ít ỏi nếu để JJ Gabriel rời nước Anh và gia nhập Real Madrid.

JJ Gabriel là tài năng trẻ được nhiều ông lớn châu Âu theo đuổi. Ảnh: Reuters.

JJ Gabriel đang tiến gần đến ngày chia tay MU để chuyển sang Real Madrid. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền đạo 15 tuổi đã chọn đội bóng thủ đô Tây Ban Nha bất chấp sự quan tâm từ Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Hai bên được cho đã đạt thỏa thuận miệng về hợp đồng dài hạn. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 1/1/2027.

Quyết định của Gabriel khiến ban lãnh đạo MU thất vọng. Theo MARCA, đội chủ sân Old Trafford đánh giá cầu thủ này có tiềm năng đạt đến 100 triệu bảng trong tương lai. Tuy nhiên, họ có thể chỉ nhận được khoảng 300.000 bảng tiền bồi thường đào tạo từ Real Madrid.

Nguyên nhân nằm ở quy định chuyển nhượng của FIFA. Điều 20 trong Quy định về Quy chế và Chuyển nhượng cầu thủ (RSTP) quy định khoản bồi thường đào tạo được áp dụng khi một cầu thủ chuyển giữa các câu lạc bộ thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau.

Tình hình sẽ khác nếu Gabriel gia nhập một đội bóng khác tại Premier League. Nếu chuyển đến một CLB trong nước, đội bóng muốn sở hữu Gabriel sẽ phải đàm phán phí bồi thường với MU. Trong trường hợp không đạt thỏa thuận, Ủy ban Bồi thường cầu thủ chuyên nghiệp sẽ quyết định mức phí. MU có thể thu về hơn 3 triệu bảng, kèm điều khoản hưởng 20% phí chuyển nhượng trong tương lai. Liverpool từng trả Chelsea 2,8 triệu bảng để chiêu mộ Rio Ngumoha, cộng thêm 1,2 triệu bảng phụ phí và điều khoản hưởng 20% giá trị chuyển nhượng tiếp theo.

MU từng đề nghị trao học bổng cho tài năng trẻ này, nhưng phía cầu thủ từ chối vì cho rằng những cam kết của đội bóng chưa đủ thuyết phục.

Gabriel được kỳ vọng gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Real Madrid trước khi hướng đến đội Castilla. Cầu thủ này chưa từng ra mắt đội một MU. Lần duy nhất Gabriel góp mặt trong một trận đấu của đội một là khi vào sân ở trận giao hữu tiền mùa giải với Atletico Madrid.

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