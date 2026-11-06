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Thể thao

Deschamps thẳng thừng từ chối MU

  • Thứ sáu, 6/11/2026 16:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nỗ lực tìm kiếm người thay thế Michael Carrick của MU tiếp tục gặp trở ngại khi Didier Deschamps được cho là thẳng thừng từ chối lời đề nghị dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Deschamps chưa muốn trở lại với công việc.

Theo Mirror, ban lãnh đạo MU đưa Deschamps vào danh sách những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng. Nhà cầm quân người Pháp được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm đỉnh cao, thành tích ấn tượng và đặc biệt là khả năng tiếp quản đội bóng ngay lập tức mà không khiến CLB phải trả phí bồi thường hợp đồng.

Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 không có ý định trở lại công việc huấn luyện vào thời điểm này. Sau khi chia tay tuyển Pháp, Deschamps muốn tiếp tục nghỉ ngơi thay vì bước vào môi trường đầy áp lực tại Old Trafford. Đáng chú ý, chiến lược gia 58 tuổi chưa dẫn dắt một CLB nào kể từ khi rời Marseille năm 2012.

Lời từ chối của Deschamps khiến phương án thay thế Carrick ngày càng thu hẹp. MU cũng dành sự quan tâm cho Unai Emery, nhưng HLV người Tây Ban Nha ký hợp đồng mới với Aston Villa. Trong khi đó, Julian Nagelsmann không mặn mà đàm phán với đội bóng đang khủng hoảng.

Trước đó, tương lai của Carrick tưởng chừng đi đến hồi kết sau chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Dù vậy, màn ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 trước AS Roma ở Champions League tạm thời cứu chiếc ghế của nhà cầm quân người Anh.

Trước mắt, MU chuẩn bị có trận đấu rất quan trọng trên sân nhà với Aston Villa thuộc vòng 10 Premier League vào ngày 8/11. Nếu không giành kết quả tích cực, ông có thể một lần nữa đối diện nguy cơ bị sa thải.

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Minh Nghi

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