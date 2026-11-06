MU hết hy vọng với HLV Emery

Aston Villa xúc tiến gia hạn hợp đồng với Unai Emery đến sau năm 2029, giáng đòn mạnh vào tham vọng đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha về thay Michael Carrick của MU.

HLV Emery cam kết tương lai với MU.

Đội chủ sân Villa Park vừa phát đi tín hiệu rõ ràng nhất về tương lai lâu dài của Emery. Trên mạng xã hội, Aston Villa xác nhận các cuộc đàm phán với nhà cầm quân 55 tuổi diễn ra tích cực, đồng thời nhấn mạnh hai bên hướng tới cam kết hợp tác vượt mốc năm 2029.

Đây được xem là động thái nhằm chấm dứt những đồn đoán liên quan đến khả năng Emery chuyển đến Old Trafford. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiện còn ba năm hợp đồng với Aston Villa, nhưng ban lãnh đạo đội bóng muốn sớm thiết lập nền tảng cho mối quan hệ lâu dài hơn.

Thông báo của Aston Villa cho biết Chủ tịch Nassef Sawiris có cuộc họp quan trọng với Emery, Chủ tịch phụ trách hoạt động bóng đá Roberto Olabe và Giám đốc Điều hành bóng đá Damian Vidagany. Các bên cùng thảo luận về định hướng chiến lược, tham vọng thể thao và kế hoạch phát triển CLB trong những năm tới.

Aston Villa khẳng định mục tiêu là xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn. Emery được xác định giữ vai trò trung tâm trong dự án này.

Kể từ khi tiếp quản Aston Villa vào năm 2022, chiến lược gia 55 tuổi tạo ra bước chuyển mình đáng kể. Đội bóng liên tục giành vé dự cúp châu Âu, đồng thời đăng quang Europa League mùa trước. Hiện tại, Aston Villa có lần thứ hai góp mặt tại Champions League trong vòng ba mùa giải.

Trong khi đó, MU xem Emery là một trong những ứng viên tiềm năng thay thế Michael Carrick. Tương lai của HLV người Anh chịu sức ép lớn sau chuỗi kết quả thất vọng. Tuy nhiên, chiến thắng trước AS Roma tại Champions League hôm 4/11 giúp Carrick tạm thời giảm áp lực.

Dù vậy, tương lai của Carrick trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford vẫn chưa thật sự được đảm bảo.