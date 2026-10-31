Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mục tiêu số một MU nhắm thay Carrick

  • Thứ bảy, 31/10/2026 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định Manchester United xem Unai Emery là mục tiêu số một thay Michael Carrick, dẫu ông chưa muốn chia tay Aston Villa vào lúc này.

Michael Carrick gây thất vọng tại Manchester United. Reuters.

Chia sẻ trên kênh DAZN Football, nhà báo người Italy tiết lộ: "huấn luyện viên được MU đánh giá cao nhất? Xét trên danh sách ứng viên tiềm năng, người mà họ thực sự khao khát chắc chắn là Emery".

Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cũng đồng loạt xác nhận chiến lược gia người Tây Ban Nha lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Động thái diễn ra trong bối cảnh tương lai của Michael Carrick tiếp tục rơi vào trạng thái bấp bênh.

Những màn trình diễn thiếu ổn định thời gian qua khiến nhà cầm quân 45 tuổi đối mặt áp lực sa thải ngày càng lớn, buộc giới thượng tầng "Quỷ đỏ" phải chuẩn bị sẵn kịch bản thay tướng để cứu vãn mùa giải.

Tuy nhiên, tham vọng chiêu mộ Emery được đánh giá là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Kể từ khi tiếp quản Aston Villa, ông đã nâng tầm đội bóng này thành một tập thể giàu sức cạnh tranh và có vé dự đấu trường Champions League ở mùa giải năm nay.

Giới thạo tin cho biết vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang hoàn toàn hài lòng với dự án phát triển tại Villa Park, nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ giới chủ và không có ý định chia tay giữa chừng.

Bên cạnh sự cam kết từ Emery, mức phí bồi thường hợp đồng khổng lồ cũng là rào cản lớn ngăn MU đàm phán trực tiếp với đối thủ cạnh tranh tại Premier League. Dù ngưỡng mộ năng lực của nhà cầm quân từng 4 lần vô địch Europa League, MU nhiều khả năng sẽ phải chuyển hướng sang các mục tiêu khả dĩ hơn hoặc kiên nhẫn chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.

Thái độ trái ngược của CĐV MU với Carrick và các học trò

Trên chuyến tàu đến London, HLV Michael Carrick và các học trò nhận được phản ứng trái ngược từ các cổ động viên MU.

5 giờ trước

MU dễ đón tân binh từ Man City

MU xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Rayan Ait-Nouri từ đối thủ cùng thành phố Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

15 giờ trước

Kế hoạch chuyển nhượng của MU

MU lên kế hoạch tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 với danh sách gồm 5 tiền đạo tiềm năng.

28:1653 hôm qua

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Huy Trưởng

manchester united michael carrick unai emery manchester united michael carrick unai emery

    Đọc tiếp

    Real trước quyết định lịch sử

    Real trước quyết định lịch sử

    0

    Real Madrid đối diện kỳ đại hội mang tính lịch sử bởi Chủ tịch Florentino Perez có thể đề xuất phương án mở cửa đón nguồn vốn bên ngoài nhằm thay đổi mô hình sở hữu.

    Nainggolan đối mặt án tù 2 năm

    Nainggolan đối mặt án tù 2 năm

    0

    Cựu tiền vệ tuyển Bỉ Radja Nainggolan bị công tố viên Brussels đề nghị mức án hai năm tù vì nghi giúp rửa 105.500 euro liên quan đến một tổ chức tội phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý