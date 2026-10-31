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Thể thao

Thái độ trái ngược của CĐV MU với Carrick và các học trò

  • Thứ bảy, 31/10/2026 05:46 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Trên chuyến tàu đến London, HLV Michael Carrick và các học trò nhận được phản ứng trái ngược từ các cổ động viên MU.

Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ từ CĐV. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, chuyến đi đến London chuẩn bị cho trận gặp Chelsea của MU hôm 30/10 diễn ra không suôn sẻ. Đội bóng bị kẹt xe trên đường đến ga Stockport. Sự cố khiến chuyến tàu Avanti West Coast khởi hành từ Manchester Piccadilly trễ khoảng 10 phút.

Tại nhà ga, một số cầu thủ tiếp tục hứng chịu những tiếng la ó. Tuy nhiên, phản ứng dành cho Carrick lại hoàn toàn khác. Theo nhà báo Mike Keegan của The Overlap, khi nhà cầm quân 45 tuổi bước lên tàu, hành khách vỗ tay cổ vũ ông.

Cuối tuần trước, MU thua Bournemouth 0-3 ngay tại Old Trafford. Thất bại nặng nề khiến các cầu thủ bị khán giả nhà chỉ trích dữ dội. Đội bóng cũng đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng từ ngày 13/9.

Carrick hiện chịu áp lực lớn về tương lai. Ông chỉ được giữ lại sau khi ban lãnh đạo chưa thống nhất được phương án thay thế. Eddie Howe và Julian Nagelsmann được cho là những ứng viên hàng đầu nếu MU quyết định sa thải HLV người Anh.

Dù vậy, Carrick vẫn khẳng định quyết tâm cải thiện tình hình. Ông nói: “Tôi ở đây để làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Tôi thực sự khao khát giúp đội trở nên tốt hơn”.

Nhà cầm quân này cũng xác nhận không có vấn đề với Bruno Fernandes sau khi đội trưởng bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Bournemouth. Carrick khẳng định tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn cam kết cống hiến và giữ vai trò quan trọng trong tập thể.

Trước mắt, MU phải đối mặt thử thách lớn khi làm khách tại Stamford Bridge thuộc vòng 9 Premier League tối 31/10. Trong bối cảnh các cầu thủ mất điểm trong mắt người hâm mộ, Carrick lại có cơ hội tận dụng sự ủng hộ dành cho mình để vực dậy đội bóng.

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Đào Trần

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