Carrick ra quyết định với Fernandes

Michael Carrick khẳng định không bất ngờ khi tiếp tục được trao cơ hội dẫn dắt MU, đồng thời xác nhận Bruno Fernandes vẫn giữ băng đội trưởng.

Carrick vẫn được MU giữ lại.

Tương lai của Carrick trở nên khó đoán sau thảm bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford hôm 25/10. Sau trận, nhà cầm quân người Anh tưởng như nói lời chia tay khi đi một vòng quanh sân vận động. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU quyết định chưa đưa ra trát sa thải.

Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng các thành viên gia đình Glazer tổ chức cuộc họp trực tuyến với đồng sở hữu Jim Ratcliffe để thảo luận về tình hình đội bóng. Sau cuộc họp, Carrick và các cầu thủ được trao thêm cơ hội cải thiện thành tích, trước mắt là chuyến làm khách đến sân Chelsea vào ngày 31/10.

Trong buổi họp báo trước trận, khi được hỏi có bất ngờ vì vẫn giữ được công việc hay không, Carrick đáp: "Không. Tôi ở đây để làm công việc của mình, cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho đội bóng. Tôi thực sự muốn cải thiện tình hình và giúp tập thể tiến bộ, vì vậy tôi không bất ngờ".

Nhà cầm quân này cũng lên tiếng về mối quan hệ với Fernandes, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth. Trước đó, Fernandes đã công khai đặt dấu hỏi về cách bố trí chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League.

Carrick khẳng định quyết định để Fernandes dự bị xuất phát từ lý do chuyên môn và không ảnh hưởng đến vị thế của tiền vệ này. Ông nhấn mạnh: "Bruno hoàn toàn cam kết với CLB. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của tập thể này và sẽ tiếp tục như vậy".

Carrick còn khẳng định Fernandes vẫn là người dẫn dắt phòng thay đồ, bất chấp Harry Maguire từng đeo băng đội trưởng trong trận gặp Bournemouth. Theo ông, tiền vệ 31 tuổi luôn đóng vai trò thủ lĩnh và sẽ tiếp tục đảm nhận trách nhiệm đó.

Dù vậy, chiếc ghế của Carrick chưa thực sự an toàn. Eddie Howe và Julian Nagelsmann được nhắc đến như những ứng viên hàng đầu nếu "Quỷ đỏ" quyết định thay tướng. Một thất bại trước Chelsea có thể khiến Carrick phải rời khỏi Old Trafford.