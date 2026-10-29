Fernandes chốt tương lai tại MU

Bruno Fernandes cam kết với MU, qua đó dập tắt những đồn đoán về khả năng ra đi trong tháng 1 sau cuộc nói chuyện với HLV Michael Carrick.

Fernandes không rời MU.

Fernandes gây tranh cãi sau khi công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của Carrick, trong bối cảnh MU thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League. Ngay lập tức, đội trưởng "Quỷ đỏ" không được sử dụng trong trận thua Bournemouth 0-3 hôm 25/10.

Những diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa tiền vệ 32 tuổi và ban huấn luyện, đồng thời xuất hiện thông tin anh có thể rời Old Trafford trong thời gian tới. Tuy nhiên, Fernandes quyết định ở lại sau cuộc nói chuyện với Carrick.

Bước ngoặt xuất hiện sau khi Carrick được xác nhận tiếp tục dẫn dắt MU ở trận gặp Chelsea vào ngày 31/10, bất chấp sức ép lớn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Theo The Guardian, nhà cầm quân người Anh gặp Fernandes tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm 27/10 để giải quyết những bất đồng.

Trong cuộc trao đổi, Fernandes được cho là cam kết toàn tâm toàn ý với MU, đồng thời khẳng định quyết tâm giúp đội bóng xoay chuyển tình thế. Đây được xem là động thái quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau những ngày đầy sóng gió.

Sau cuộc nói chuyện, Fernandes được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát khi MU làm khách trên sân Chelsea. Dù vậy, đội bóng vẫn đối mặt áp lực lớn và cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn chấm dứt khủng hoảng. Với Fernandes, ưu tiên trước mắt là cùng MU vượt qua giai đoạn khó khăn.

Fernandes gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020 và gắn bó với đội bóng gần 7 năm. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến tháng 6/2027, kèm điều khoản cho phép CLB tự động gia hạn thêm một mùa. Ban lãnh đạo MU dự định kích hoạt điều khoản này.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.

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