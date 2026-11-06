Lý do MU chưa sa thải Carrick

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Michael Carrick vẫn chưa bị sa thải. Ảnh: Reuters.
Theo nhà báo David Ornstein, giới thượng tầng tại Old Trafford thực sự muốn tạo điều kiện và thời gian để chiến lược gia người Anh lật ngược tình thế, bất chấp thành tích gây thất vọng của MU từ đầu mùa.
Những cái tên tiềm năng có thể tiếp quản MU nếu chiến lược gia người Anh bị sa thải gồm Eddie Howe, Julian Nagelsmann hay mới đây nhất là Didier Deschamps. Cựu huấn luyện viên Juventus đang "ngồi chơi xơi nước" sau khi chia tay tuyển Pháp cách đây chưa lâu.
Sau vòng 10 Premier League, các câu lạc bộ sẽ có hai tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây có thể là khoảng thời gian quyết định số phận của Carrick.
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