MU liên hệ HLV Deschamps

MU đã có động thái tiếp cận Didier Deschamps trong bối cảnh tương lai của HLV Michael Carrick ngày càng bất ổn.

HLV Deschamps lọt tầm ngắm MU.

Truyền thông Anh đồng loạt cho hay MU bất ngờ liên hệ HLV Deschamps để thăm dò khả năng bổ nhiệm chiến lược gia người Pháp. Đội bóng thành Manchester cân nhắc những phương án thay thế Carrick sau chuỗi kết quả không được như kỳ vọng.

Deschamps vừa khép lại 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018. Trước khi trở thành một trong những HLV thành công nhất cấp độ đội tuyển, ông từng tạo dấu ấn ở bóng đá cấp CLB khi dẫn dắt AS Monaco, Juventus và Marseille.

Đáng chú ý, Deschamps từng giúp Juventus trở lại Serie A sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số khiến đội bóng bị giáng xuống Serie B. Ông cũng đưa Marseille lên ngôi vô địch Ligue 1 và dẫn dắt Monaco vào chung kết Champions League, trước khi thất bại trước Porto của Jose Mourinho.

Nhà cầm quân người Pháp không hoàn toàn xa lạ với bóng đá Anh. Khi còn thi đấu, ông từng khoác áo Chelsea trong mùa 1999/00. Dù vậy, Deschamps hiện không quá vội vàng tìm kiếm công việc mới. Truyền thông Pháp cho biết ông khá thoải mái với quãng thời gian nghỉ ngơi và chưa muốn đưa ra quyết định hấp tấp.

Về phía MU, ban lãnh đạo cân nhắc chia tay Carrick trong những tuần gần đây nhưng chưa tìm được ứng viên đủ sức thay thế. Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann đều nằm trong danh sách được xem xét, song giới chủ sân Old Trafford chưa cảm thấy bị thuyết phục.

Ngoài ra, Fabian Hurzeler và Unai Emery gần như bị gạch tên do mức phí bồi thường hợp đồng quá lớn. Trong bối cảnh đó, Deschamps nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nếu MU quyết định chia tay Carrick.