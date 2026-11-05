Cunha thoát án nặng sau hành động khiến Carrick nổi nóng

Matheus Cunha tránh được án phạt bổ sung từ UEFA sau khi quay lại sân ăn mừng dù đã bị truất quyền thi đấu ở trận MU thắng Roma 3-2.

Cunha ghi hai bàn giúp MU thắng Roma 3-2 nhưng sau đó bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ.

Cunha khép lại trận thắng Roma bằng một buổi tối đầy cảm xúc. Tiền đạo người Brazil ghi hai bàn giúp Manchester United ngược dòng tại Old Trafford, nhưng cũng tự đẩy mình vào rắc rối với chiếc thẻ đỏ ở những phút cuối.

Sau khi nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, Cunha lẽ ra phải rời hoàn toàn khu vực sân và khu kỹ thuật. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh lại trở lại mặt cỏ để ăn mừng cùng đồng đội.

Hành động này lập tức khiến Michael Carrick phản ứng. HLV MU tiến tới yêu cầu Cunha rời sân thêm một lần nữa, tránh nguy cơ sự việc bị ghi vào báo cáo của trọng tài và dẫn tới án kỷ luật bổ sung từ UEFA.

Theo Daily Mail, Cunha cuối cùng thoát án nặng hơn bởi các quan chức trận đấu không đưa sự việc vào báo cáo. UEFA vì thế không mở cuộc điều tra riêng và cầu thủ 27 tuổi chỉ phải chấp hành án treo giò tự động từ chiếc thẻ đỏ gián tiếp.

Điều này đồng nghĩa Cunha sẽ vắng mặt ở trận Champions League kế tiếp của MU, nhưng không phải nghỉ thêm trận nào vì việc quay lại sân.

Sự việc khiến Carrick có lý do để không hài lòng. Chỉ vài phút trước đó, Cunha còn là người hùng của MU với cú đúp giúp đội chủ sân Old Trafford lật ngược thế trận. Bàn thắng quyết định đến sau pha phối hợp với Shea Lacey, trước khi tiền đạo Brazil cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng.

Đến phút bù giờ, anh tiếp tục phạm lỗi với Leonardo Balerdi và nhận thẻ vàng thứ hai. Từ chỗ cứu MU, Cunha tự biến mình thành vấn đề của đội bóng trong trận kế tiếp.

Đây cũng không phải lần đầu tiền đạo Brazil gặp rắc rối sau khi bị đuổi. Khi còn khoác áo Wolves, Cunha từng bị FA treo giò thêm một trận và phạt 50.000 bảng vì hành vi không đúng mực sau thẻ đỏ ở FA Cup.

Vì vậy, việc Carrick lập tức kéo Cunha trở lại đường hầm không chỉ là phản ứng tức thời. MU vừa trải qua một trận thắng quan trọng và không muốn người hùng của mình tự khiến án phạt trở nên nặng hơn chỉ vì vài phút mất kiểm soát.