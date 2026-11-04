Cunha cứu Carrick rồi tự làm khó MU

Matheus Cunha ghi hai bàn giúp MU thoát hiểm trước Roma, nhưng chiếc thẻ đỏ sau đó khiến Michael Carrick mất một trong số ít cầu thủ có thể tự tạo khác biệt trên hàng công.

Cunha ghi hai bàn trong ba phút, giúp MU ngược dòng thắng Roma 3-2 tại Old Trafford.

Chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận gặp Roma, Cunha đi từ người hùng thành nỗi tiếc nuối của MU. Phút 83, anh ghi bàn gỡ 2-2. Ba phút sau, từ đường chuyền của Shea Lacey, Cunha xử lý gọn trong vòng cấm rồi sút vào góc gần, giúp MU vượt lên 3-2.

Old Trafford đang nặng nề sau hơn một giờ thi đấu bế tắc lập tức bùng nổ. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu khi Cunha cởi áo ăn mừng bàn thắng thứ hai và nhận thẻ vàng.

Đến phút 90+2, khi đã bị cảnh cáo, tiền đạo Brazil tiếp tục lao vào một pha tranh chấp muộn với Leonardo Balerdi. Thẻ vàng thứ hai khiến anh phải rời sân chỉ vài phút sau bàn quyết định, dù MU vẫn giữ được chiến thắng 3-2.

Hệ quả lớn hơn nằm ở trận kế tiếp. Theo quy định UEFA, Cunha sẽ tự động bị treo giò một trận và không thể góp mặt khi MU làm khách trước Sporting Lisbon ngày 25/11.

Cunha quan trọng hơn thống kê bàn thắng

Cunha chưa có một mùa giải thực sự nổi bật trước trận Roma. Tại Premier League, anh mới ghi một bàn và có hai kiến tạo sau 9 lần ra sân, trong đó 7 trận đá chính. Những con số ấy chưa phản ánh hết vai trò của anh trong cách MU tấn công.

Cunha thường xuất phát từ nửa trái, nhận bóng giữa các tuyến rồi kéo vào trung lộ. Anh có khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, tự kéo bóng qua người và tạo ra tình huống ngay cả khi hệ thống phía sau chưa vận hành tốt.

Trước Roma, anh từng chọc khe để Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú sút sau đó chạm cả hai cột. Cunha cũng góp mặt trong tình huống dẫn tới quả phạt đền giúp Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số.

Tiền đạo Brazil nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng trước khi bị truất quyền thi đấu ở thời gian bù giờ.

Hai bàn cuối trận tiếp tục cho thấy giá trị lớn nhất của tiền đạo Brazil: khả năng tự tạo khác biệt. MU chơi không tốt trong phần lớn thời gian, bị dẫn, thiếu nhịp độ và nhiều lần bế tắc trước hàng thủ Roma, nhưng Cunha vẫn có thể thay đổi cục diện mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ.

Bàn gỡ 2-2 đến từ khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhanh. Bàn 3-2 lại cho thấy sự bình tĩnh trong xử lý bước một trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc gần.

Carrick cần mẫu cầu thủ như vậy, nhất là khi MU chưa xây dựng được một cách tấn công đủ ổn định để tạo cơ hội bằng hệ thống. Vì thế, chiếc thẻ đỏ càng trở nên đáng tiếc.

Nếu Cunha bị đuổi vì buộc phải ngăn một bàn thắng hoặc thực hiện pha phạm lỗi chiến thuật, tình huống có thể dễ chấp nhận hơn. Nhưng thẻ vàng đầu tiên đến từ việc cởi áo ăn mừng, còn thẻ thứ hai xuất hiện khi trận đấu đã gần kết thúc.

MU mất người không phải vì Roma dồn họ tới giới hạn, mà vì Cunha không giữ được sự tỉnh táo trong vài phút cuối. Một khoảnh khắc bùng nổ giúp anh cứu đội, nhưng cũng chính sự hưng phấn sau bàn thắng khiến anh trả giá.

Carrick lại phải vá hàng công

Sự vắng mặt của Cunha tại Lisbon khiến Carrick phải tính lại cách bố trí hàng công. Mbeumo có thể đá cao nhất nhưng mạnh ở khả năng di chuyển và khai thác khoảng trống hơn là kéo bóng, trong khi Joshua Zirkzee chơi tốt khi lùi xuống kết nối nhưng thiếu tốc độ.

Mason Mount phù hợp với pressing và di chuyển không bóng, còn Shea Lacey vẫn cần được sử dụng có chừng mực. Cunha khác với các phương án còn lại ở khả năng chơi lệch trái, số 10 hoặc sát trung phong, đồng thời có thể tự đưa bóng tiến lên bằng những pha xử lý cá nhân.

Cunha mang tới cho MU khả năng kéo bóng và tự tạo tình huống trong những thời điểm hàng công bế tắc.

Với một MU vẫn phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc bùng nổ, mất Cunha đồng nghĩa Carrick mất một trong số ít cầu thủ có thể tạo cơ hội từ một tình huống tưởng như chưa có gì. Chuyến làm khách trước Sporting vì thế không phải thời điểm thích hợp để thiếu một cầu thủ như vậy.

Cunha vừa chứng minh anh có thể thay đổi một trận đấu chỉ trong vài phút, nhưng cũng trong quãng thời gian ngắn ấy, anh lại tự khiến mình vắng mặt ở trận tiếp theo. Điểm đáng nói không chỉ nằm ở án treo giò, mà ở cách một cầu thủ vừa giúp MU thoát hiểm lại ngay lập tức tự làm giảm giá trị của chính mình.

MU đã tìm được một người có thể cứu trận đấu trong lúc hệ thống chưa vận hành tốt. Nhưng khi Carrick cần nguồn đột biến ấy ở Lisbon, Cunha sẽ ngồi ngoài vì hai hành động hoàn toàn có thể tránh được.