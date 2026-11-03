Từng hủy diệt Roma 7-1, Carrick giờ phải cứu MU

Từng ghi cú đúp giúp MU đè bẹp Roma 7-1, Michael Carrick giờ có nguy cơ trở thành HLV đưa đội bóng chạm mốc 10 trận liên tiếp không thắng sau 42 năm.

Carrick từng lập cú đúp trong chiến thắng 7-1 trước Roma tại tứ kết Champions League 2006/07.

Tháng 4/2007, Carrick ghi hai bàn trong chiến thắng 7-1 của MU trước Roma ở tứ kết Champions League. Đêm ấy, Cristiano Ronaldo cũng ghi hai bàn đầu tiên tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Gần 20 năm sau, Roma trở lại Old Trafford, nhưng đội bóng từng thống trị đối thủ Italy đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại.

MU không thắng chín trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gồm ba hòa và sáu thua. Theo Opta, lần gần nhất đội bóng trải qua chuỗi kết quả tệ hại tương tự đã cách đây 42 năm, vào năm 1984. Nếu tiếp tục không thắng Roma rạng sáng 4/11, Carrick sẽ cùng học trò chạm mốc 10 trận không thắng.

Với MU, điều đáng sợ không chỉ nằm ở những con số. Một CLB từng xem Champions League là nơi khẳng định vị thế giờ phải tìm cách tránh thất bại trước Roma để ngăn cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.

MU đang thua theo cách đáng báo động

Chín trận gần nhất, MU ghi vỏn vẹn bảy bàn nhưng thủng lưới tới 18 lần. Đội bóng của Carrick hiện đứng thứ 17 Premier League, giành bảy điểm sau chín vòng, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Họ đã có bốn trận không ghi bàn tại giải quốc nội.

Đáng chú ý, MU mới thắng hai trong 13 trận chính thức từ đầu mùa. Hai đối thủ bị đánh bại là Ipswich Town, đội vừa thăng hạng Premier League, và Sabah đến từ Azerbaijan. Trước những đội bóng có thực lực hoặc được tổ chức tốt hơn, Carrick gần như chưa tìm được lời giải.

MU không thắng chín trận liên tiếp, ghi bảy bàn và thủng lưới 18 lần trong giai đoạn này.

Champions League càng phơi bày rõ sự sa sút. Theo Opta, MU thua bảy trong 10 trận gần nhất tại giải đấu, thành tích tệ nhất lịch sử CLB nếu xét trong một chuỗi 10 trận. Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid còn có thể giải thích bằng chênh lệch đẳng cấp, nhưng trận thua 1-4 trước tân binh Como gần như không để lại lý do bào chữa.

Tại Italy, MU chỉ tạo ra 1,05 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ 12 cú sút, so với 2,04 xG của Como. Đội bóng của Cesc Fabregas kiểm soát thế trận bằng khả năng phối hợp, di chuyển và gây sức ép đồng bộ. Ngược lại, MU liên tục để lộ khoảng trống sau tuyến giữa.

Điều đáng nói là MU không hề thiếu nỗ lực. Opta ghi nhận họ thực hiện 443 lần gây sức ép cường độ cao trước Como, nhiều thứ hai trong một trận Champions League mùa này. Riêng Bruno Fernandes có 99 lần pressing, nhưng nhiều tình huống anh lao lên trong khi đồng đội không hỗ trợ, giúp đối phương dễ dàng thoát khỏi vòng vây.

Sau trận, Fernandes công khai đặt câu hỏi về quyết định không pressing theo người của ban huấn luyện. Carrick phản bác rằng MU từng thử phương án ấy trong hiệp hai và vẫn thủng lưới. Những phát biểu cho thấy sự khác biệt trong cách nhìn nhận chiến thuật giữa đội trưởng và HLV.

Khả năng phản ứng khi gặp bất lợi cũng trở thành vấn đề. Trước Chelsea ngày 31/10, MU có những thời điểm chơi tốt nhưng không tận dụng được cơ hội, rồi sụp đổ sau bàn thua đầu tiên. Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ, trước khi Chelsea ấn định chiến thắng 2-0.

Gary Neville chỉ trích khả năng phản ứng của MU mỗi khi bị dẫn trước, cho rằng đội bóng đang lún sâu vào khủng hoảng.

Gary Neville nhận xét trên Sky Sports rằng MU không biết cách vượt qua những giai đoạn khó khăn của trận đấu. Theo cựu hậu vệ người Anh, đội bóng thường mất kiểm soát ngay khi bị dẫn trước, thay vì giữ được tổ chức để tìm đường trở lại.

Roma có thể đẩy Carrick đến giới hạn

Trái ngược hoàn toàn với MU, Roma bất bại 10 vòng đầu Serie A, giành bảy chiến thắng và ba trận hòa. Đội bóng của Gian Piero Gasperini ghi 21 bàn trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 14 cầu thủ khác nhau đã lập công từ đầu mùa.

Donyell Malen đặc biệt nguy hiểm khi góp dấu giày vào sáu trong tám bàn thắng của Roma tại Champions League, gồm ba pha lập công và ba kiến tạo. Với một hàng thủ đã nhận 18 bàn thua trong chín trận, MU có lý do để lo ngại trước khả năng di chuyển và khai thác khoảng trống của tiền đạo người Hà Lan.

Tuy nhiên, Roma cũng mang đến một nghịch lý thú vị. Theo UEFA, đội bóng Italy đã thủng lưới trong 32 trận sân khách liên tiếp tại Champions League. Chuỗi thành tích tệ hại ấy bắt đầu từ chính thất bại 1-7 trước MU năm 2007, trận đấu Carrick từng lập cú đúp.

Roma còn không thắng trong 16 chuyến làm khách gần nhất trước các CLB Anh. Riêng tại Old Trafford, họ toàn thua bốn trận, nhận 15 bàn. MU cũng bất bại tám trận sân nhà gần nhất tại các cúp châu Âu, trong đó có bảy chiến thắng liên tiếp.

Những thống kê giải thích vì sao siêu máy tính Opta vẫn đánh giá MU có 40,9% khả năng thắng, nhỉnh hơn Roma với 34,8%. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu không thể che giấu sự khác biệt phong độ hiện tại.

Roma bất bại 10 vòng đầu Serie A, nhưng chưa giữ sạch lưới trong 32 trận sân khách liên tiếp tại Champions League.

Gasperini khẳng định không đánh giá thấp MU, đồng thời chuẩn bị cho cuộc đối đầu như thể Roma sắp gặp phiên bản mạnh nhất của đội chủ nhà. Nhà cầm quân người Italy hiểu rằng những đội bóng lớn vẫn có khả năng bùng nổ, ngay cả khi đang khủng hoảng.

Carrick cũng cố gắng giữ sự bình tĩnh. Trong cuộc họp báo ngày 2/11, ông bác bỏ nghi ngờ về tinh thần cầu thủ, khẳng định phòng thay đồ vẫn đoàn kết và tin MU có thể cải thiện kết quả. Nhưng sau chín trận không thắng, những lời bảo đảm không còn nhiều sức nặng.

MU hiện đứng thứ 21 vòng phân hạng Champions League với ba điểm sau ba lượt, trong khi Roma đứng thứ 15 với bốn điểm. Chỉ 24 trong 36 đội được đi tiếp. Một thất bại nữa không chỉ khiến MU mất lợi thế tại châu Âu mà còn đẩy Carrick vào tình thế nguy hiểm trước trận gặp Aston Villa cuối tuần.

Năm 2007, Carrick góp phần tạo nên một trong những đêm đáng nhớ nhất của MU tại Champions League. Năm 2026, ông trở lại cuộc đối đầu với Roma trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Ngày ấy, Carrick ghi hai bàn để giúp MU thắng 7-1. Giờ ông chỉ cần một chiến thắng để đội bóng không phải nhắc lại năm 1984.