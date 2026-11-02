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Thể thao

Ten Hag: 'MU có thể rớt hạng'

  • Thứ hai, 2/11/2026 15:11 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Erik ten Hag cảnh báo MU hoàn toàn có nguy cơ xuống hạng Premier League nếu Michael Carrick không sớm tìm ra lối thoát.

Ten Hag cho rằng MU có thể phải rớt hạng.

Thất bại 0-2 trước Chelsea hôm 31/10 khiến MU nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 9 trên mọi đấu trường. Đội bóng thành Manchester hiện rơi xuống vị trí thứ 17, ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Dù Crystal Palace, Nottingham Forest và Sunderland đều không thắng ở vòng đấu vừa qua, khoảng cách an toàn của "Quỷ đỏ" vẫn rất mong manh.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Ten Hag thừa nhận viễn cảnh MU xuống hạng không phải điều bất khả thi, bất chấp vị thế và tiềm lực tài chính của đội bóng.

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra tại Premier League, bởi tất cả đội bóng đều rất mạnh. Họ sở hữu những đội hình chất lượng và các HLV giỏi. Nếu một đội rơi vào tình thế bất lợi rồi bị cuốn sâu vào vòng xoáy tiêu cực, mọi chuyện có thể trở nên vô cùng khó khăn", chiến lược gia người Hà Lan cảnh báo.

Đáng chú ý, MU trải qua thành tích sân khách tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ. "Quỷ đỏ" không thắng bất kỳ trận nào trong 7 chuyến hành quân đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này. Lần gần nhất đội bóng trải qua khởi đầu tương tự là mùa giải 1973/74, thời điểm họ phải nhận vé xuống hạng.

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Carrick đang gặp áp lực lớn.

Trong bối cảnh đó, Carrick được cho là chỉ còn thời gian đến kỳ nghỉ quốc tế để cải thiện thành tích. Hai trận đấu tiếp theo, gặp AS Roma tại Champions League và Aston Villa ở Premier League, có thể quyết định tương lai của nhà cầm quân người Anh.

Dù bị MU sa thải, Ten Hag vẫn bảo vệ những gì mình làm được tại Old Trafford. Ông cho rằng bản thân và các cộng sự đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó có hai danh hiệu, hai lần vào chung kết FA Cup và vị trí thứ 3 Premier League.

"Trước khi chúng tôi đến, MU trải qua 6 năm không giành danh hiệu. Chúng tôi có 6 lần góp mặt tại Wembley, hai lần vào chung kết FA Cup, giành hai chiếc cúp và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Tôi nghĩ đội bóng làm rất tốt", Ten Hag chia sẻ.

Trong khi đó, cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt MU nếu nhận được lời đề nghị. Tuy nhiên, trước mắt Carrick vẫn là người được trao cơ hội xoay chuyển tình thế.

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Hiểu Phong

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  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

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