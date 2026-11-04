Bruno: 'Carrick có lý khi trừng phạt tôi'

Bruno Fernandes thừa nhận Michael Carrick có lý khi đẩy anh lên ghế dự bị, đồng thời bác bỏ tin đồn mâu thuẫn với HLV trưởng MU.

Bruno Fernandes thừa nhận Carrick có lý khi loại anh khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Bournemouth.

Sau chiến thắng 3-2 trước Roma tại Champions League rạng sáng 4/11, Bruno Fernandes lên tiếng về việc bị HLV Michael Carrick gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận thua Bournemouth 0-3 hôm 25/10.

Trả lời TNT Sports, đội trưởng MU thừa nhận phong độ không tốt khiến anh mất vị trí và hoàn toàn chấp nhận quyết định của HLV người Anh.

"HLV để tôi dự bị vì tôi chơi không tốt. Quyết định ấy hoàn toàn hợp lý. Nhiều người cho rằng tôi bị phạt vì những phát biểu sau trận Como. Nếu thực sự như vậy, ông ấy cũng có lý", Fernandes chia sẻ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định Carrick có toàn quyền lựa chọn đội hình. Anh cũng phủ nhận thông tin hai người phải gặp riêng để giải quyết bất đồng sau những tranh cãi gần đây.

"Có rất nhiều thông tin không đúng về những chuyện xảy ra tại CLB. Mọi người nói tôi và HLV đã ngồi lại để hòa giải, nhưng chẳng có cuộc nói chuyện nào như vậy. Tôi vẫn tin tưởng HLV, ban huấn luyện và các đồng đội", Fernandes nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa Fernandes và Carrick trở thành chủ đề bàn tán sau thất bại 1-4 trước Como ngày 21/10. Khi ấy, đội trưởng MU công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing, cho rằng đội bóng cần chủ động gây sức ép thay vì để đối phương thoải mái triển khai bóng.

Carrick sau đó giải thích MU từng thử pressing theo người trong hiệp hai nhưng vẫn để thủng lưới. Bốn ngày sau, Fernandes phải ngồi dự bị suốt 90 phút trong trận thua Bournemouth, khiến dư luận nghi ngờ anh bị kỷ luật vì những phát biểu trước truyền thông.

Gary Neville cũng từng chỉ trích Fernandes, cho rằng đội trưởng MU không nên công khai chất vấn chiến thuật của HLV khi đội bóng đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Fernandes được trao cơ hội đá chính trở lại trước Chelsea và tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Roma. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền, mở đầu màn ngược dòng giúp MU thắng 3-2 và chấm dứt chuỗi chín trận không thắng.

Khi được hỏi liệu chiến thắng có giúp Carrick giữ ghế, Fernandes không đồng tình với cách đặt vấn đề.

"Chúng tôi không ra sân để cứu công việc của bất kỳ ai. MU cần chiến thắng, các cầu thủ cũng cần chiến thắng. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm về những kết quả vừa qua", tiền vệ 32 tuổi nói.

Trong lúc nhấn mạnh quyết tâm đưa MU trở lại, Fernandes còn buột miệng chửi thề trên sóng trực tiếp, khiến người dẫn chương trình Gabby Logan phải xin lỗi khán giả.